5 videojuegos que tienen clásicos del rock y el metal en su banda sonora: Nirvana, Iron Maiden y más

Los videojuegos y el rock son dos grandes pasiones que pueden vivir juntas. La música y el ‘gaming’ han brillado de gran manera, gracias a títulos inolvidables, y a bandas históricas capaces de dejar éxitos legendarios.

Grandes videojuegos que han marcado a los ‘gamers’ han sido capaces de incluir el rock o el metal dentro de sus bandas sonoras de manera brillante.

Por ello, aquí les recomendamos 5 videojuegos históricos que incluyen el rock y el metal dentro de su banda sonora.

5 videojuegos con rock y metal en su banda sonora

No existe una guía clara respecto a que hace un videojuego inolvidable. Sin embargo, sin dudas la banda sonora juega un papel clave.

El acompañamiento de efectos o canciones en momentos principales puede hacer que los ‘gamers’ tengan una experiencia más inmersiva al jugar, e incluso generen gusto hacia ciertas canciones.

Muchas de ellas han sido justamente del rock y el metal, e incluso varios éxitos de estos géneros han sido la base de tráilers de presentación de grandes títulos.

Por ello, aquí les tenemos 5 videojuegos que marcaron época con rock y metal en sus menús o escenas de juego.

El primero de ellos es ‘Grand Theft Auto’. Esta icónica saga ha incluido varios éxitos de metal en su banda sonora, desde hace varias entregas, como es el caso de Iron Maiden con ‘2 Minutes to Midnight’ en ‘GTA Vicecity’.

En segundo puesto destaca Tony Hawk’s Pro Skater. Estos títulos también incluyen varias canciones de gran recorrido en el rock, pertenecientes a bandas de la talla de Rage Against The Machine.

Para la mitad de este top encontramos ‘Brütal Legend’. Dicho videojuego destaca de manera notable con el metal, con incluso la presencia de Ozzy Osbourne en el propio título.

En penúltimo lugar resalta Rock Band, una auténtica experiencia inmersiva en lo que es ser una estrella de rock, con canciones clásicas de muchas bandas, como por supuesto, Nirvana.

Finalmente, cerramos con un clásico representativo del género, como lo es Guitar Hero. Todo amante de este videojuego disfruta de la música, sobre todo de este y más géneros brillantes.

Sin duda alguna, el rock y el metal son dos pasiones históricas, y por supuesto que puede unirlas.