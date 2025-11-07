Grand Theft Auto VI (GTA VI) es uno de los videojuegos más esperados de los últimos años. Desarrollado por Rockstar Games, la saga Grand Theft Auto se ha convertido en un fenómeno mundial desde su primera entrega gracias a su estilo de juego.

Desde su anuncio oficial, millones de jugadores han estado atentos a cualquier novedad sobre el regreso a Vice City, uno de los escenarios más emblemáticos de la franquicia.

Le puede interesar: Ni ‘Super Mario’, ni ‘ Grand Theft Auto’: este es el mejor videojuego de la historia

Sin embargo, los fanáticos tendrán que esperar un poco más. Recientemente, Rockstar Games anunció un nuevo retraso en el lanzamiento de Grand Theft Auto VI, confirmando que el título no llegará en 2025 como se había previsto inicialmente.

Watch Grand Theft Auto VI Trailer 2 Now



Explore Vice City and beyond at https://t.co/XPwC8URCQ4 pic.twitter.com/6HKtk5K2b5 — Rockstar Games (@RockstarGames) May 6, 2025

Nueva fecha de lanzamiento de Grand Theft Auto VI

La compañía informó que GTA VI se lanzará el 19 de noviembre de 2026, seis meses más tarde de la fecha que habían anunciado previamente, el 26 de mayo del mismo año. Este nuevo cambio supone el segundo aplazamiento del juego, que originalmente estaba programado para salir en otoño de 2025.

A través de una publicación en la red social X (antes Twitter), Rockstar explicó que el motivo del retraso es la necesidad de contar con más tiempo para pulir los detalles finales del videojuego y garantizar el nivel de calidad que los jugadores esperan.

Mire también: Los 10 videojuegos más difíciles del mundo: Solo son aptos para “superdotados”

“Lamentamos añadir tiempo adicional a lo que sabemos que ha sido una larga espera, pero estos meses extra nos permitirán terminar el juego con el nivel de calidad que ustedes esperan y merecen”, señaló el estudio.

Hi everyone, Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026. We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX — Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025

Pese a la demora, la compañía adelantó que el juego permitirá explorar el estado de Leonida, una nueva región inspirada en el sur de Estados Unidos, y que traerá de regreso a la moderna Vice City, una de las localizaciones más queridas por los seguidores de la saga.