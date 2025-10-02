PlayStation regala 3 videojuegos GRATIS e imperdibles en el mes de octubre: títulos y cómo descargarlos

PlayStation es una de las franquicias más grandes y reconocidas en la industria del ‘gaming’. Esta marca ha ganado una popularidad enorme desde hace varias décadas, gracias a la emociones que promete para sus fanáticos.

Parte de esta popularidad se ha potenciado gracias a la calidad de sus consolas, pero también a partir de varios regalos que han realizado desde PlayStation para los fanáticos.

Ejemplo de esto se presentará justamente en este mes de octubre con 3 videojuegos GRATIS que estarán imperdibles para sus seguidores.

PlayStation regala 3 videojuegos GRATIS

Sin lugar a dudas, PlayStation cuenta con una cantidad enorme de emociones para los ‘gamers’. Año tras año nuevos títulos llegan tanto para su consola de nueva generación, como para las anteriores.

En algunos casos, estos títulos pueden presentar un costo que resulta alto para los usuarios de la industria ‘gamer’. Pero, ante esto, PlayStation también regala algunos títulos de manera gratuita mes tras mes.

Los suscriptores de PS Plus pueden disfrutar de una gran cantidad de beneficios, los cuales permiten disfrutar por todo lo alto de grandes emociones en esta industria.

Para los beneficiarios de este tipo de suscripciones, resalta un gran regalo, como lo es la entrega de 3 videojuegos gratis al mes, en los que destacan varias joyas imperdibles.

En este mes de octubre esto volverá a suceder, y los ‘gamers’ podrán divertirse de la mano de 3 títulos brillantes.

El mes de septiembre presentó 3 videojuegos destacados de manera gratuita como lo fueron los siguientes:

– Psychonauts 2

– Stardew Valley

– Viewfinder

Claramente estos 3 títulos presentaron grandes emociones, y desde PlayStation confían en poder repetir esto en octubre con títulos brillantes. Los 3 videojuegos de regalo son los siguientes:

1- Alan Wake II (PS5)

2- Goat Simulator 3 (PS5-PS4)

3- Cocoon (PS5-PS4)

¿Cómo descargarlos?

En caso de que desee aprovechar esto, podrá hacerlo siempre y cuando tenga una suscripción a PlayStation Plus. Los precios para este servicio son los siguientes:

– Essential – 7,99 dólares

– Extra – 11,99 dólares

– Deluxe – 13,99 dólares

Para aprovechar estos títulos, solo debe acceder al menú de PlayStation donde verá el apartado de ‘PlayStation Plus’ y ‘Juegos mensuales’.

Cabe recordar que estos títulos pueden disfrutarse desde su biblioteca, incluso después de este mes.