Xbox Game Pass: estos son los nuevos precios en Colombia que causan polémica

El Xbox Game Pass es uno de los servicios de suscripción más famosos y reconocidos de la industria de los videojuegos. Gracias a este elemento, miles de personas disfrutan de grandes juegos mes tras mes.

Durante años, grandes amantes de los títulos del ‘gaming’ han aprovechado este servicio por todo lo alto, gracias a sus precios asequibles, y su gran cantidad de beneficios.

Sin embargo, en los últimos meses se han producido gran cantidad de polémicas a partir de un aumento de precio en la suscripción mensual.

Los nuevos precios

Durante la semana pasada, Xbox estuvo en el ojo del huracán gracias a una gran polémica. Desde Microsoft se reveló un notable aumento de precio en el costo del Xbox Game Pass.

Esto, por supuesto dejó gran disgusto entre sus usuarios, quienes incluso empezaron a cancelar sus suscripciones a este servicio.

El Game Pass solía destacar por su facilidad de acceso, pero también por el módico precio que presentaban sus beneficios.

Sin embargo, con una reestructuración de sus servicios, Microsoft reveló precios que ciertamente parecen más alto de lo usual.

Los nuevos costos de esta suscripción son los siguientes:

Xbox Game Pass Essential – $29.900

Xbox Game Pass Premium – $39.900

PC Game Pass – $49.900

Xbox Game Pass Ultimate – $80.900

Indudablemente, este cambio en las tarifas trae gran cantidad de novedades para los usuarios de Xbox, pero también cierto descontento que, probablemente afectará su nivel de suscriptores.

De hecho, si se compara con el PlayStation Plus, la suscripción de su rival, los costos son ciertamente contrastantes.

Los costos de PlayStation Plus son los siguientes:

PlayStation Plus Essential – $30.820

PlayStation Plus Extra – $46.250

PlayStation Plus Deluxe – $54.000

¿Una versión de Xbox Cloud Gaming con anuncios?

Sumado a estos cambios, también llegaron novedades referentes a Cloud Gaming. Este servicio permite disfrutar de juegos sin necesidad de tener una computadora de gran rendimiento.

A este servicio se sumaría una versión gratis la cual incluiría anuncios, aunque se espera que desde Xbox revelen nuevos detalles al respecto.