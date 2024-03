Letra de Pretty fly (For a white guy) The Offspring: ¿de qué se trata la icónica canción?

The Offspring ha logrado vender alrededor de 70 millones de copias musicales al nivel mundial. Destacados por ser contraculturales, por jugar con los sonidos de skate punk, rock alternativo y ska punk.

La banda durante su carrera se ha enfocado en llevar un discurso en donde se sugiere tener en cuenta el futuro de las nuevas generaciones. Dentro sus composiciones más escuchadas se encuentra ‘Pretty fly (For a white guy)’ perteneciente del álbum ‘Americana’ de 2018. Conozca aquí lo que quiere decir en español esta famosa canción.

Letra ‘Pretty fly (For a white guy)’ y traducción

Give it to me baby uh huh uh huh / Dámelo bebé uh eh uh eh

Give it to me baby uh huh uh huh / Dámelo bebé uh eh uh eh

Give it to me baby uh huh uh huh / Dámelo bebé uh eh uh eh

And all the girlies say I’m pretty fly for a white guy / Y todas las chicas dicen que soy bastante bueno para ser un hombre blanco.

(Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seís)

You know it’s kinda hard just to get along today / Sabes que es un poco difícil llevarse bien hoy

Our subject isn’t cool but he fakes it anyway / Nuestro sujeto no es genial pero lo finge de todos modos..

He may not have a clue and he may not have style / Puede que no tenga ni idea y puede que no tenga estilo

But everything he lacks well he makes up in denial / Pero todo lo que le falta lo compensa negándolo.

So don’t debate, a player straight / Así que no debatas, un jugador heterosexual.

You know he really doesn’t get it anyway / Sabes que él realmente no lo entiende de todos modos.

Gonna play the field, and keep it real / Voy a jugar en el campo y mantenerlo real.

For you no way, for you no way / Para ti de ninguna manera, para ti de ninguna manera

So if you don’t rate, just overcompensate / Entonces, si no calificas, simplemente compensa en exceso.

At least you’ll know you can always go on Ricki Lake / Al menos sabrás que siempre puedes ir al lago Ricki.

The world needs wannabes / El mundo necesita aspirantes

Hey, hey, do that brand new thing! / ¡Oye, oye, haz esa cosa nueva!

Give it to me baby, uh huh, uh huh / Dámelo bebé, uh huh, uh huh

Give it to me baby, uh huh, uh huh / Dámelo bebé, uh huh, uh huh

Give it to me baby, uh huh, uh huh / Dámelo bebé, uh huh, uh huh

And all the girlies say I’m pretty fly for a white guy / Y todas las chicas dicen que soy bastante bueno para ser un hombre blanco.

He needs some cool tunes, not just any will suffice / Necesita algunas melodías interesantes, no cualquiera será suficiente.

But they didn’t have Ice Cube so he bought Vanilla Ice / Pero no tenían Ice Cube así que compró Vanilla Ice.

Now cruising in his Pinto, he sees homies as he pass / Ahora navegando en su Pinto, ve amigos al pasar.

But if he looks twice, they’re gonna kick his lily ass! / ¡Pero si mira dos veces, le patearán el trasero!

So don’t debate, a player straight / Así que no debatas, un jugador heterosexual.

You know he really doesn’t get it anyway / Sabes que él realmente no lo entiende de todos modos.

Gonna play the field, and keep it real / Voy a jugar en el campo y mantenerlo real.

For you no way, for you no way / Para ti de ninguna manera, para ti de ninguna manera

So if you don’t rate, just overcompensate / Entonces, si no calificas, simplemente compensa en exceso.

At least you’ll know you can always go on Ricki Lake / Al menos sabrás que siempre puedes ir al lago Ricki.

The world loves wannabes / El mundo ama a los aspirantes

Hey, hey, do that brand new thing! / ¡Oye, oye, haz esa cosa nueva!

Now he’s getting a tattoo yeah, he’s getting ink done / Ahora se está tatuando, sí, se está tatuando.

He asked for a 13, but they drew a 31 / Pidió un 13, pero le sacaron un 31.

Friends say he’s trying too hard and he’s not quite hip / Sus amigos dicen que se está esforzando demasiado y que no está del todo a la moda.

But in his own mind he’s the, he’s the dopest trip / Pero en su propia mente él es el viaje más tonto.

Give it to me baby, uh huh, uh huh / Dámelo bebé, uh huh, uh huh

Give it to me baby, uh huh, uh huh / Dámelo bebé, uh huh, uh huh

Give it to me baby, uh huh, uh huh / Dámelo bebé, uh huh, uh huh

(Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seís)

So don’t debate, a player straight / Así que no debatas, un jugador heterosexual.

You know he really doesn’t get it anyway / Sabes que él realmente no lo entiende de todos modos.

Gonna play the field, and keep it real / Voy a jugar en el campo y mantenerlo real.

For you no way, for you no way / Para ti de ninguna manera, para ti de ninguna manera

So if you don’t rate, just overcompensate / Entonces, si no calificas, simplemente compensa en exceso.

At least you’ll know you can always go on Ricki Lake / Al menos sabrás que siempre puedes ir al lago Ricki.

The world needs wannabes / El mundo necesita aspirantes

The world loves wannabes / El mundo ama a los aspirantes

Let’s get some more wannabes / Consigamos más aspirantes

Hey, hey, do that brand new thing! / ¡Oye, oye, haz esa cosa nueva!

¿De qué se trata la icónica canción?

The Offspring se ha caracterizado en ocasiones por tener canciones en la cuales se habla de manera sarcástica, y en esta ocasión no perdieron el tiempo. ‘Pretty fly (For a white guy)’ explorar el tema de la ‘falsa identidad’, puesto que el personaje de la historia es bastante particular, ya que este intenta ser quien no es y vive su vida intentando aparentar.

La canción describe a un chico que quiere pertenecer al movimiento de Hip Hop, aunque a simple vista se nota que este no puede encajar, se realizan comentarios de burla sobre su intento de apariencia.

Durante la canción se menciona el programa de televisión estadounidense ‘Ricki Lake’, esto con el objetivo de que se interprete el anhelo de aceptación social y la intensión de popularidad. El mensaje que The Offspring quiso dar con esta canción, es dejar la prueba de lo patético y bochornoso que se puede llegar a ver una persona cuando intenta encajar y fingir.