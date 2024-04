Sin duda los Beatles han sido una de las bandas más influyentes en la historia de la música. Formada en Liverpool en 1960, la banda estaba compuesta por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Juntos, crearon un legado musical que ha perdurado a lo largo de las décadas hasta el presente.

Iconos de la música

Desde sus inicios hasta su explosión en la escena mundial, los Beatles cautivaron a millones de fans con su innovador sonido y sus letras inspiradoras. Canciones como «Hey Jude», «Let It Be», «Yesterday» y «Here Comes the Sun» se convirtieron en himnos generacionales que trascendieron barreras culturales y siguen siendo populares hasta el día de hoy.

El álbum «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» marcó un hito en la historia de la música al introducir nuevas técnicas de grabación y experimentación sonora. Además, su influencia en la moda y la cultura popular fue innegable, con su distintivo estilo que definía toda una era.

Separación de la banda

A lo largo de la docuserie ‘McCartney 3,2,1’ compuesta por seis episodios, el famoso cantante junto con el legendario productor Rick Rubin mantienen conversaciones a cerca de diferentes temas relacionados con el trabajo revolucionario del cantante con los Beatles y sobre sus 50 años y contando como solista.

Durante uno de los últimos episodios Rick le pidió a McCartney que contara un poco más sobre la separación de los Beatles y lo que esto produjo en él por aquellos tiempos.

Ante esto McCartney indicó “nos divertimos mucho en el estudio y me entristeció ver como terminaba”. Agregando que pensaba que la banda sería para siempre. Asimismo, explico que eso ocurrió por varios motivos, “hubo muchos asuntos de negocios que habían influido en las decisiones, así que nos separamos y yo de verdad estaba destrozado”.

Posteriormente, comentó “desaparecí de la faz de la tierra y me fui a una granja en Escocia donde me hice granjero, fue genial”. Al final agrega que cuando sé es musico por mucho tiempo la idea de ya no serlo es bastante triste. “Solo quería seguir haciendo música. Era muy difícil quitarse esa idea de la cabeza cuando estas tan metido en eso como tú y yo. No puedes decir: lo haré mañana. Así que volví a lo básico y no fue fácil”.

A pesar de su separación en 1970, el legado de los Beatles continúa vivo a través de su música. Las generaciones actuales siguen descubriendo y apreciando su obra, asegurando que su impacto perdure por muchos años más.

