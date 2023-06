Se vale llorar: Paul McCartney reveló fotos de John Lennon jamás antes vistas

Para muchos, The Beatles es una de las agrupaciones más legendarias de todos los tiempos, pero como dicen por ahí «para gustos los colores», una frase que no solo sirve para calmar los ánimos cuando se abre un debate, sino también para dejar claros cuáles son nuestros verdaderos gustos musicales.

Pero como estamos hablando de The Beatles, en un reciente evento que tuvo como protagonista a Paul McCartney, las historias al rededor del cuarteto de Liverpool no se hicieron esperar, y más detrás de una agrupación que tiene una gran historia por delante.

Resulta que en el marco de la presentación de su libro, 1964: Eyes of the Storm, el exBeatle reveló imágenes ineditas de quienes fueron sus compañeros de banda, recopilando 60 años de historia de la agrupación que ha servido como influencia hasta entonces.

Dentro del portafolio fotográfico, la nostalgia fue una de las grandes protagonistas, más cuando liberó fotografías de John Lennon, uno de los iconos musicales que sigue vivo a través de su música.

“Era Estados Unidos, de donde procedía toda la música que amábamos. Estábamos felices de estar allí”:

Conan O’Brien honors Paul McCartney: «I’ve been lucky enough to be in my business for 30 some-odd years, and I get to talk to everybody. I can’t think of a single person who has brought more joy to more people than you.» pic.twitter.com/rMujvfhDb9

— Ethan Shanfeld (@ethanshanfeld) June 15, 2023