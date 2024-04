Conductor se cansó de los comparendos en Bogotá y tapó cámaras de fotomultas con cinta

Archivado en: •

Las cámaras de fotomultas, instaladas en diferentes zonas de Bogotá, tienen el objetivo de captar a aquellos infractores que comenten imprudencias en las vías sin la necesidad de que haya un agente o policía de tránsito. A través de este mecanismo se realizan multas electrónicas, principalmente, por exceso de velocidad.

Aunque las cámaras de fotomultas han sido un apoyo para los agentes y policías de tránsito de Bogotá, se han convertido en un problema para muchos conductores. La gran mayoría de ciudadanos se han quejado por las multas que reciben de dicho dispositivo, pues consideran que son “injustos” y que no cometieron ninguna infracción.

Pese al descontento de algunos conductores, las cámaras siguen funcionando y, por el contrario, se han ido instalando más dispositivos de detección electrónica en las diferentes vías principales de la ciudad.

Recientemente, en redes sociales, se viralizó un video que muestra a un sujeto tapando algunas cámaras de fotomultas que están instaladas en Bogotá. El hecho ha generado una ola de reacciones y comentarios de todo tipo.

Sujeto tapó las cámaras de fotomultas con cinta

En diferentes videos, publicados en TikTok, se ve al hombre tapando algunas cámaras de detección electrónica con una cinta reflectiva de color gris. La primera grabación fue hecha en la autopista norte junto a la descripción: «Ya no vamos a verlas más. De noche y de día, no más comparendos. Dime cuál me hace falta».

En un segundo video, también en la autopista norte, está cubriendo otra cámara de fotomultas con la cinta mientras dice: “Una cámara más con cinta reflectiva y mil comparendos menos, vamos por más».

Los videos del sujeto no tardaron en viralizarse, generando toda clase de reacciones y comentarios. Algunos usuarios lo apoyaron, pero otros expresaron que no era la mejor forma de hacer frente a las cámaras de detección electrónica.

Las publicaciones llegaron a manos de la Secretaría de Movilidad de Bogotá y la entidad no dudó en responder. «Las cámaras que sufren algún tipo de vandalización son reparadas por el equipo de la Secretaría. La entidad lo puede detectar a través del CGT y ajustar«.

En ese sentido, lo que hizo el hombre no funcionó de nada, ya que las cámaras fueron reparadas casi que de forma inmediata por la entidad.

