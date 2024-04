¿Dónde ver ‘Queen Rock Montreal’, el histórico concierto de la banda británica?

Archivado en: •

Queen es una de las bandas más icónicas del rock. La agrupación británica liderada por Freddie Mercury dejó huella en el género gracias a su innovación y marcado estilo estético y musical.

Una de las principales razones por las que Queen es considerada una banda exitosa y de calidad son sus actuaciones en vivo. El concierto del Live Aid por África en 1985 es de los más recordados, sin embargo, existen otras joyas de ‘la reina’.

Algunas son poco conocidas, pero, a pesar de los años transcurridos, ciertos conciertos pueden disfrutarse con una excelente calidad.

Un ejemplo de esto, es ‘Queen Rock Montreal’. Este concierto de la banda en 1981 es uno de los pocos que fueron grabados en su totalidad con buena calidad, lo que ha permitido a muchos seguidores seguir disfrutando de la voz de Mercury en vivo gracias a la tecnología actual.

Afortunadamente, para preservar este tipo de contenido cinematográfico, algunas plataformas de entretenimiento han adquirido los derechos de esta grabación, y facilitado la posibilidad de disfrutarlo.

¿Qué canciones tocó Queen esa noche?

Este concierto fue realizado el 24 de noviembre de 1981, en el Montreal Forum. Para la fortuna de los presentes, en dicho show se pudo disfrutar de los temas más reconocidos de la banda británica.

El setlist aquella noche fue el siguiente:

– We Will Rock You

– Let Me Entertain You

– Play the Game

– Somebody to Love

– Killer Queen

– I’m in Love With My Car

– Get Down, Make Love

– Save Me

– Now I’m Here

– Dragon Attack

– Now I’m Here

– Love of My Life

– Under Pressure

– Keep Yourself Alive

– Drum Solo

– Guitar Solo

– Flash

– The Hero

– Crazy Little Thing Called Love

– Bohemian Rhapsody

– Tie Your Mother Down

Encore:

– Another One Bites the Dust

– Sheer Heart Attack

Encore 2:

– Jailhouse Rock

– We Will Rock You

– We Are the Champions

– God Save the Queen

¿Dónde ver este concierto?

En caso de que quiera disfrutar de este gran concierto, puede hacerlo fácilmente, siempre y cuando posea una suscripción a la plataforma de streaming adecuada.

El servicio de streaming que ofrece este concierto en video es Prime Video. Si decide suscribirse a este servicio, también podrá disfrutar de otros conciertos de rock disponibles en la plataforma, como ‘The Big Four’ de Metallica desde Bulgaria, ‘Road to Revolution’ de Linkin Park desde Milton Keynes, y los conciertos de Queen desde Wembley y ‘Live At The Bowl’.