Concierto de System of a Down en Colombia sería un hecho; esta es la señal definitiva del show

System of a Down es una de las bandas más grandes del metal, y de la música en general. La agrupación posee una cantidad inmensa de fanáticos en el mundo, y Colombia, por supuesto, no es la excepción.

Los liderados por Serj Tankian han sido capaces de componer una cantidad importante de éxitos sumamente reconocidos, los cuales son disfrutados tanto desde el estudio, como también, en los escenarios.

En las últimas horas, esta agrupación tomó gran protagonismo, en especial luego de su anuncio de regreso a los conciertos.

Más noticias: ¿System of a Down volverá a Colombia? Pista ilusionó a todos los fanáticos de la banda

De hecho, System of a Down se presentará en Estados Unidos, pero, también prepararía fechas para Latinoamérica.

Concierto de System of a Down en Colombia sería un hecho

Durante los últimos días, las especulaciones sobre una pequeña gira de System of a Down han llegado a niveles inesperados.

La banda se presentaría en Brasil, Chile, y también Colombia. Incluso, cada uno de estos países ha tenido varias pistas en sus calles sobre estos posibles shows.

Las capitales de estos lugares han puesto vallas publicitarias con la frase ‘Wake Up’, haciendo referencia a la banda, y su posible llegada a cada uno de sus escenarios.

Wake Up! @systemofadown en Colombia? Hoy aparece este anuncio en Transmilenio en Bogotá, vienen?una pequeña pregunta para @elonspock de parte @Radiorageofi pic.twitter.com/ScrurNjdgr — Henryrage 🤘🏽 (@henryrage) December 12, 2024

Este tipo de señales han generado gran cantidad de expectativa y entusiasmo, especialmente por la posibilidad de ver el regreso de esta histórica agrupación al país.

Sin embargo, en las últimas horas se habría sumado una nueva señal, la cual incluso sería considerada como la señal definitiva para el anuncio de System of a Down en Colombia.

Recientemente, TicketLive, un sitio web sobre conciertos, habría filtrado este anuncio, ya que en esta página web se pueden ver varios shows programados para el país, y allí ya figura el de System of a Down.

Aun así, en este sitio web, al menos por ahora, no figura ni la fecha, ni tampoco el ‘venue’ que estaría encargado de presentar este ansiado show de System of a Down en Colombia.

Más noticias: ¿System of a Down vendrá a Colombia? Estas serían las posibilidades de verlos en vivo en 2025

Cabe recordar que la última presentación de la banda en el país fue en 2015, cuando se presentó en Parque Deportivo 222.

Aquella vez la agrupación tocó más de 30 canciones, por lo que los fanáticos esperan poder volver a vibrar próximamente al ritmo de esta agrupación.