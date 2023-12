Versión de System of a Down cantando ‘Asereje’ se roba toda la atención en redes sociales

System of a Down es uno de los grupos con más fanáticos en el mundo y en Colombia son muchos los seguidores de la banda. Por eso, llamó la atención cuando se volvió tendencia un video de la inteligencia artificial que hizo una versión de ‘Asereje’.

Desde hace algunos meses, la inteligencia artificial ha vendio sorprendiendo a los usuarios al compartir videos de covers que logran hacer. Con estos, se han podido revivir a varios artistas y hacer que interpreten algunas canciones de otros cantantes o bandas que siguen vigentes.

En redes sociales se volvió tendencia uno en particular, en este se puede escuchar un cover de System of a Down de una de las canciones que muchos probablemente bailaron en las minitecas y lo siguen haciendo.

System of a Down canta ‘Asereje’

En este video, se puede escuchar una versión rockera de ‘Asereje’ en la voz de Serj Tankian. La mujer que está haciendo la reacción y se mostró bastante sorprendida por la forma en que sonaba la canción.

La versión les pareció bastante extraña a muchas personas, en un principio confusa y luego de eso varios aseguraron que era algo particular, pero les gustaba la forma en que quedó el cover de la inteligencia artificial.

“Bien hecha, queda brital”, “la pregunta es: ¿por qué suena tan bien?”, “muy mostra, buena rola”, “la estoy pasando bien raro” y “el mejor cover de la IA”, fueron algunos de los cometnarios que dejaron en el video.

James Hetfield canta ‘Toxicity’:

En el video que compartió un usuario identificado como @loscoversdelcomandnte, se puede ver cómo en ‘Toxicity’, que es probablemente una de las canciones más conocidas de la banda, se reemplaza la voz de Serj Tankian por la de James Hetfield.

Este cover de la inteligencia artificial ha causado todo tipo de comentarios y muchos usuarios aseguraron que está muy bien hecho. Dentro de lo que dijo la gente, se puede ver que comentaron que era un gran resultado porque la voz de James se puede acoplar bien a cualquier canción de metal.

Además, muchos usuarios aseguraron que ese cover había sido música para los oídos de varias personas. Inclusive, le pidieron al dueño de la cuenta que hiciera más de este tipo de videos en los que James Hetfield interprete canciones de otras bandas.