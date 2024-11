¿System of a Down volverá a Colombia? Pista ilusionó a todos los fanáticos de la banda

System of a Down es una de las bandas más grandes en la historia del metal progresivo. Los liderados por Serj Tankian poseen una gran cantidad de fanáticos alrededor de todo el mundo, incluida Colombia, por supuesto.

Esta banda no solo es reconocida por sus históricos éxitos con los que han deleitado a varias generaciones desde 1994, sino también por su estilo, y su energía inconfundible sobre los escenarios.

Esto ha causado que, para muchos sea un auténtico sueño ver a System of a Down en vivo, y de hecho, en las últimas horas, las emociones han crecido en Colombia al respecto.

¿System of a Down se presentará en Colombia?

Esta histórica banda solo se ha presentado en el territorio nacional 1 vez. Dicho concierto se remonta al año 2015, cuando System of a Down tocó en Bogotá, en el Parque Deportivo 222.

Aquella noche, System of a Down deleitó a los presentes con una lista de 31 canciones que, sin dudas, pusieron a vibrar a los presentes.

Esta banda pasó por varios países de Latinoamérica en aquel año, siendo esa su primera vez en Colombia.

Es por ello que, para muchos, el regreso de esta agrupación al país ha sido sumamente ansiado, en especial si se considera que, ya van a pasar casi 10 años, y la banda no se presenta en el continente desde aquella ocasión.

Pista ilusionó a los fanáticos

La banda actualmente está en un momento de inactividad. Sus últimos lanzamientos nuevos fueron en 2020, e incluso, las presentaciones en los años recientes han sido pocas.

De hecho, este año, los creadores de ‘Toxicity’, solo se han presentado en vivo 2 veces; una en Las Vegas, y otra en San Francisco.

Por ello, han sido pocas las señales que indicarían que System Of A Down vuelva a realizar un tour, al menos a corto plazo.

Sin embargo, en las últimas horas una pista generó gran entusiasmo para los amantes de la banda. Desde TuBoleta enviaron encuestas con el fin de consultar a los amantes del rock y el metal si asistirían a un concierto de System of a Down, lo que encendió las esperanzas.

Llego esta encuesta ojalá volvieran System of a Down, SOAD

🤘🏻🎸 pic.twitter.com/VU4PuLucvZ — Andres Florez 🎸🎶 (@andrumayorga) November 25, 2024

Tú Boleta haciendo encuesta de que si asistiría a un concierto de System of a Down. ¡Claro que sí! — Catalina Ⓜ️ (@CataMunar_25) November 25, 2024

Cabe aclarar aun así, que no existe ningún indicio de que esta banda vaya a iniciar un tour pronto. Aun así, lo cierto es que la pasión en Colombia por System of a Down es innegable.