Megadeth anuncio su retiro de la música con álbum y gira mundial de despedida: esto se sabe

Megadeth, una de las bandas más grandes en la historia de la música, anuncia su retiro. Esta histórica agrupación de thrash metal liderada por Dave Mustaine ha sido una de las más trascendentes de la música.

Gracias a su éxito y notable trayectoria, Megadeth ha llegado a acumular miles de fanáticos alrededor de todo el mundo, los cuales han demostrado una pasión notable por esta banda.

Cada uno de estos fans recibió una noticia triste este 14 de agosto, luego de que la agrupación anunciara su retiro de la música.

Megadeth anuncia su adiós de la música

Durante el pasado 13 de agosto, los fanáticos de Megadeth se vieron sorprendidos por un inesperado anuncio de la banda.

A través de las redes sociales, la agrupación originaria de Los Angeles compartió una cuenta atrás, la cual estaba acompañada por la frase ‘The End Is Near’.

Muchos especularon con la posibilidad de que se tratara del anuncio del nuevo álbum de la banda, pero, a su vez, muchos se alarmaron al poder tratarse del retiro de Megadeth.

Sin embargo, en ese caso puntual se trató de ambos escenarios. Este 14 de agosto luego de que finalizara la cuenta atrás, Megadeth dio un gran anuncio a sus fans.

Por un lado, la agrupación confirmó la llegada de su álbum de estudio número 17, con el título de ‘The End is Near’.

Esto claramente emocionó a los fans, aunque, en compañía de esto, también llegó la confirmación de que se trata del último disco de estudio de la banda.

En su página web oficial, Dave Mustaine dejó una gran frase para sus fanáticos, con los que compartió la noticia:

“Es nuestro último álbum de estudio. Hemos hecho muchos amigos en el camino, y espero verlos a todos en nuestro tour global de despedida” dijo el líder de la banda.

Del mismo modo, la banda reveló otra cuenta atrás, la cual marca el inicio de la preventa en 43 días.

Esta noticia ha sorprendido a muchos, especialmente al tratarse del adiós de una banda histórica como lo es Megadeth.

Se espera que en los próximos meses se revelen nuevos detalles sobre el último disco de la banda, al igual que de su tour de despedida en los escenarios a nivel global.