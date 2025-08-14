Revelan preventa para estreno de ‘Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer Castillo Infinito’: día y hora en Colombia

‘Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer’ prepara un gran lanzamiento por todo lo alto para los seguidores del anime. Después de una larga espera, la película del arco del Castillo Infinito está cerca de salir a la gran pantalla.

Claramente, ante el estreno de esta producción, la expectativa de los fans está por todo lo alto, con una película que será de las más ansiadas de todo el año.

Particularmente en Colombia, se reveló la fecha y la hora en la que iniciará la preventa de boletas para este estreno, y aquí se lo contamos.

Lanzan preventa de boletas para ‘Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer Castillo Infinito’

Desde sus inicios, la historia de Tanjiro ha enamorado a miles de personas alrededor de todo el mundo. Este anime se ha convertido en uno de los más adorados de la actualidad.

Claramente esto ha hecho que muchos se sientan sumamente encantados por la llegada de este anime a la gran pantalla, en especial en el cierre de un arco clave como lo es el del Castillo Infinito.

Desde varios meses atrás, se han visto varios adelantos de esta película, lo que ha aumentado la emoción, especialmente con los vistazos disponibles a Akaza.

Aunque la espera ha sido muy larga, está cerca de llegar a su fin. La fecha de lanzamiento de esta producción en Sudamérica es el 11 de septiembre de este 2025.

Del mismo modo, esta producción está lista para llegar a Colombia, pero también a otras naciones como Brasil, Bolivia, México y más.

Gracias a esto, varias cadenas de cine han preparado la llegada de esta película a sus salas, para así disparar la emoción de todos los fanáticos.

Sin embargo, una gran novedad llegó este 13 de agosto, cuando se anunció la preventa de boletas para el estreno de esta película.

Cinemark publicó a través de sus redes sociales que la preventa de boletas para este estreno tendrá lugar el próximo 15 de agosto.

¡YA FALTA POCO! ⏰⏰⏰



Prepárate para comprar tus boletas de #DemonSlayer 👹 Castillo Infinito este 15 de agosto a las 12:01 a.m.

.

.

.

.

— Cinemark Colombia (@CinemarkCol) August 14, 2025

Del mismo modo, esta cadena de cines reveló que en este lanzamiento tendrá una gran sorpresa para los fans de este anime presentes en Bogotá.

Sin lugar a dudas, la emoción es total por una película que estremecerá a la industria del cine y la animación.