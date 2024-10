Shavo Odadjian destapa verdad detrás del silencio de System Of A Down: sin giras ni música

Archivado en: •

System of a Down es una banda estadounidense de metal alternativo formada en Glendale, California. Conocidos por su sonido distintivo, que fusiona elementos del metal progresivo, nu metal y post-grunge, System of a Down se ha convertido en una de las bandas más influyentes en la industria.

La música de System of a Down se caracteriza por sus letras a menudo políticas y sociales, que abordan temas como el genocidio armenio, la guerra y la injusticia. Además, sus canciones suelen incluir cambios de tempo inesperados, melodías complejas y una gran variedad de instrumentos, lo que les otorga un sonido único y reconocible.

Desde sus inicios, la banda ha logrado un gran éxito comercial y de crítica, gracias a álbumes como «Toxicity» y «Mezmerize». Sus conciertos son conocidos por su energía y la intensidad de sus actuaciones en vivo. System of a Down ha influenciado a numerosas bandas y ha dejado una huella imborrable en la escena del metal alternativo.

A pesar de los años transcurridos desde su último álbum de estudio, System of a Down sigue siendo una de las bandas más populares y respetadas del mundo. Sus canciones continúan resonando en los fanáticos y su legado musical perdurará por muchas generaciones más.

Ante el prolongado tiempo que la banda se ha mantenido inactiva, han empezado a surgir dudas entre sus seguidores, quienes ahora debaten si en futuro próximo tendrán la oportunidad de volver a verlos sobre un escenario.

Shavo Odadjian revela detalles de su futuro

Recientemente, Shavo Odadjian, bajista de SOAD decidió hablar sobre el estado actual de la banda, la cual lleva cerca de dos décadas sin estrenar un disco completo. En una charla con Metal Hamme, el artista ha expresado su preocupación por el futuro de la banda. Además, dio a conocer que su preocupación lo instó a crear su propio proyecto: ‘Seven Hours After Violet’, el cual verá la luz próximamente.

«La gente me dice: ‘¿Por qué no te reúnes con System of a Down (para grabar)? Si por mí fuera, me reuniría con ellos. Pero la banda no está funcionando en ese sentido ahora mismo, así que ¿quieres que me quede solo y espere? Así que, con todos estos pensamientos, decidí hacerlo (y trabajar en otro proyecto)», Indicó Odidjan.

Posteriormente, reveló más detalles del proyecto en el que actualmente se encuentra trabajando.

«Al principio íbamos a hacer un disco de instrumentales, con un cantante nuevo en cada canción. Tal vez Serj (Tankian), tal vez algunos otros chicos, simplemente conseguir que entraran. Pero cuando la música empezó a ser buena, me di cuenta de que quería empezar a hacer giras con esto. Se convirtió en algo».

¿Y System of a Down?

El músico de 50 años fue muy contundente sobre cómo le gustaría que fuera el estado de la banda:“SOAD tendría 10 discos y saldría de gira cada año”.

No obstante, también ha dejado claro que no ha pensado en dejar la banda en ningún momento. De hecho, tiene todo un repertorio de composiciones que está listo para usar en el momento en que SOAD decida volver al estudio.

«Ya lo dije en otra entrevista, pero tengo un montón de riffs. Cada vez que cojo una guitarra, escribo cosas. Me salen cosas volando, ¿sabes? Así que, mientras escribo, lo grabo todo en mi teléfono y lo pongo en álbumes para volver a escucharlo. Tengo literalmente de 10 a 12 álbumes de riffs para cada una, lo que significa más de cien partes. Siempre estaba componiendo, así que cuando volvamos al estudio tendré toda esta munición«, agregó.

Finalmente indicó que está más que listo, para que esa reunión suceda. Sin embargo, sabe bien que, eso no depende solo de él.