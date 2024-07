Este es el verdadero significado de ‘Toxicity’ de System of a Down; Serj Tankian lo reveló

Archivado en: • •

System of a Down, la banda de nu metal estadounidense, irrumpió en la escena musical a finales de los 90 con su sonido único y letras cargadas de crítica social y política. Desde su debut en 1998 con el álbum homónimo, la banda ha cautivado a una audiencia global con su mezcla de metal pesado, rap y melodías armenias.

A lo largo de su carrera, System of a Down ha lanzado cinco álbumes de estudio, todos ellos con gran éxito comercial y de crítica. La banda es conocida por sus shows en vivo llenos de energía y por su compromiso con el activismo social. Han sido nominados a varios premios Grammy y han vendido millones de discos en todo el mundo.

Su álbum «Toxicity» (2001) los catapultó a la fama mundial con hits como «Chop Suey!», «Aerials» y «Prison Song». Asimismo, álbumes como «Mezmerize» (2005) y «Hypnotize» (2005) también fueron importantes durante su carrera musical.

¿Cuál es el significado de ‘Toxicity’?

Una de las canciones más populares de System of a Down es ‘Toxicity’, lanzada en el año 2001. La canción ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de los años. Sin embargo, recientemente, el vocalista Serj Tankian reveló el verdadero significado detrás de la letra.

En una entrevista para promocionar su libro de memorias, «Down With the System», Tankian explicó que la frase «between the sacred silence and sleep» («entre el silencio sagrado y el sueño») hace referencia a un estado mental meditativo.

«El silencio sagrado alude a la comprensión de la espiritualidad de los nativos americanos y es el lugar al que vas y meditas. Todo se pierde y todo se encuentra a través de los diferentes velos del silencio sagrado«, dijo Tankian.

«Y dormir, sabemos qué es dormir. Entonces, ‘un punto intermedio’ es algo hermoso porque creo que cuando la gente se va a dormir, al sueño REM, cuando eso se activa, hay un momento en el que estás meditando y simplemente no te das cuenta«, agregó.

Toxicity «se refiere a ese momento, ese momento único y específico«, finalizó Tankian.