¿System of a Down en Bogotá? Las nuevas pistas en Transmilenio que ilusionan a los fans

System of a Down (SOAD), una de las bandas de metal más icónicas e importantes de la escena musical, sorprendió a sus millones de seguidores de todo el mundo con el anuncio de su gira para el 2025. La agrupación estadounidense hará varios conciertos durante el próximo año como parte del tour que iniciará el próximo 27 de agosto.

Después de un par de años en los que SOAD tuvo poca actividad musical, la agrupación anunció su regreso a los escenarios. La banda, liderada por Serj Tankian, está lista para presentarse nuevamente en vivo y lo hará con una serie de conciertos que arrancarán en Estados Unidos.

Inicialmente, System of a Down incluyó a Estados Unidos y Canadá en su gira para el 2025. Según está estipulado en su página web oficial, la agrupación comenzará el tour en agosto del próximo año con presentaciones dobles en Nueva Jersey, Chicago y Toronto.

Además del anuncio de su gira, la banda de Serj Tankian también sorprendió a sus fanáticos al revelar que compartirán su tour con otras legendarias agrupaciones del género. SOAD se presentará junto a Korn, Avenged Sevenfold y Deftones. Asimismo, los conciertos contarán con las actuaciones especiales de Polyphia y Wisp como teloneros.

Así va el calendario del tour de System of a Down:

27 y 28 de agosto: MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey con Korn.

MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey con Korn. 31 de agosto y 1 de septiembre: Soldier Field en Chicago, Illinois con Avenged Sevenfold.

Soldier Field en Chicago, Illinois con Avenged Sevenfold. 3 y 5 de septiembre: Rogers Stadium en Toronto, Canadá con Deftones.

¿System of a Down se presentará en Bogotá?

Después de que la agrupación de metal anunciara sus conciertos en Estados Unidos y Canadá, los rumores sobre una posible llegada de SOAD a América Latina, más específicamente a Colombia, comenzaron a aumentar.

Aunque la banda solo ha confirmado sus primeras seis fechas lejos del continente latinoamericano, varias fuentes de la industria musical sugieren que SOAD estaría próximo a anunciar su gira por América Latina.

La idea de ver a System of a Down en Colombia es cada vez más real. En los últimos días, la ilusión de los fanáticos colombianos aumentó por cuenta de una publicidad que contiene una frase que solo entendieron los fanáticos reales de la banda.

Wake Up! @systemofadown en Colombia? Hoy aparece este anuncio en Transmilenio en Bogotá, vienen?una pequeña pregunta para @elonspock de parte @Radiorageofi pic.twitter.com/ScrurNjdgr — Henryrage 🤘🏽 (@henryrage) December 12, 2024

En una valla publicitaria, ubicada en la estación de TransMilenio del Virrey en Bogotá, se lee ‘Wake Up!’, una de las frases más icónicas de la banda y que hace parte de la canción ‘Chop Suey!’.

Esta publicidad dejó a la expectativa a todos los fanáticos de System of a Down, quienes esperan con ansias que la banda anuncie su concierto en Colombia. De ser así, esta sería la segunda vez que SOAD vendría a territorio colombiano; la última vez fue en el 2025 como parte de su gira Wake Up The Souls World Tour.