¿System of a Down vendrá a Colombia? Estas serían las posibilidades de verlos en vivo en 2025

System of a Down es una de las bandas más grandes en la historia del metal. La agrupación liderada por Serj Tankian ha sido capaz de cautivar a miles de fanáticos del ‘headbanging’ y de este estilo musical tan amado.

En parte, este cariño que le guardan los fanáticos a System of a Down se debe a la energía y éxito de sus canciones. Sin embargo, también se destaca la presencia y el éxito de sus shows en vivo.

De hecho, muchos esperan el regreso a los escenarios de esta banda, especialmente en los países de Sudamérica.

¿System of a Down vendrá a Colombia?

En concreto, System of a Down se presentó por última vez en el pasado mes de agosto. Sin embargo, esta agrupación tiene la particularidad de que realiza shows puntuales y con gran diferencia de tiempo entre si.

Incluso, la penúltima presentación de System of a Down se llevó a cabo en abril de este año, en el Sick New World de 2024.

Aun así, varios fanáticos se han ilusionado con la posibilidad de ver a System of a Down más veces durante este año, en especial con el anuncio de sus conciertos para 2025 en algunas ciudades de Estados Unidos.

Hace pocas horas, System of a Down anunció que se presentará en una pequeña gira junto a Korn, Avenged Sevenfold y Deftones.

Estas fechas y ciudades se plantean de la siguiente manera:

28 de agosto, Nueva York, acompañados por Korn

31 de agosto, Chicago, acompañados por Avenged Sevengold

3 de septiembre, Toronto, acompañados por Deftones.

Sin embargo, esto no se detiene allí, ya que en las últimas horas, el periodista de Brasil, José Norberto Flesch, quien ha adelantado la presencia de bandas como Muse en el continente, mencionó a System of a Down.

SYSTEM OF A DOWN NO BRASIL!



Assista: https://t.co/AebFIjwt2Y pic.twitter.com/2JoNWfdLkt — José Norberto Flesch (@jnflesch) December 9, 2024

Ante esto, muchos se empiezan a ilusionar incluso con la posibilidad de que System of a Down realice una pequeña gira por Sudamérica.

Cabe recordar que en la mayoría de los casos, cuando una banda se presenta en Brasil, aprovecha para dar un paso por el resto de países como Colombia, México, Argentina o Chile.

Justo ese fue el caso de grandes artistas este año como Slipknot o Megadeth.

Aun así, lo cierto es que, al menos por el momento, no existe confirmación de esto, por lo que se mantienen como rumores de cara a la agenda musical del próximo 2025.

Habrá que esperar algunas semanas, o quizás meses para saber si System of a Down se volverá a presentar en Colombia, pero, sus fanáticos ya tienen la ilusión por los cielos.