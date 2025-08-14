¿Cuándo volverá Helibelton Palacios con Millonarios? Este es el tiempo que estaría de baja

Helibelton Palacios ha sido una pieza reconocida de Millonarios en el último semestre. Este lateral ha logrado brindar un rendimiento estable, con el que ha destacado en el club capitalino.

La presencia de este jugador ha permitido que el equipo ‘albiazul’ pueda lidiar con mayor solvencia a varias bajas en los últimos meses.

Sin embargo, de manera reciente, este jugador también cayó lesionado, y aquí les contaremos cuánto tiempo estaría de baja.

¿Cuándo volverá Helibelton Palacios con Millonarios?

Millonarios ha afrontado un comienzo complejo en el segundo semestre de este 2025. El equipo capitalino ha tenido que lidiar con algunas ausencias clave como las de Leonardo Castro y Macalister Silva.

A estas complicaciones recientemente se sumó una nueva baja. En el último choque frente a Deportivo Cali, Millonarios perdió a Helibelton Palacios, quien sufrió una lesión muscular.

Inicialmente se desconocía el impacto de la lesión. Sin embargo, el club capitalino reveló el parte médico de este lateral.

Según informó el equipo ‘albiazul’, Palacios sufrió “una lesión muscular de segundo grado en la porción larga del bíceps femoral de su pierna derecha”.

Esto implicaría una importante ausencia por parte de Palacios en los próximos encuentros del club. Una lesión de estas características implica una recuperación de un tiempo aproximado de 4 semanas.

Dicha ausencia sería entonces de 1 mes, por lo que incluso se perdería el clásico capitalino del 6 de septiembre.

Todo apuntaría a que Helibelton Palacios volvería para enfrentar a Deportivo Pasto el 10 del mismo mes, en choques claves para el desempeño de Millonarios en este semestre.

Aun así, cabe destacar que Millonarios aseguró que el tiempo de baja de este jugador dependerá de su evolución.

Hasta el momento, habrá que esperar a saber nuevos detalles respecto al avance de esta lesión de Palacios en las próximas semanas. Por su parte, los hinchas también confían en recuperar pronto a Leo Castro y a Macalister Silva.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

Millonarios volverá a la actividad el próximo 17 de agosto. El equipo capitalino se medirá al Deportes Tolima en condición de visitante.

Dicho encuentro está pautado para dar inicio a las 6:10 p.m., en el contexto de la fecha número 7 de la Liga BetPlay 2025-II del fútbol colombiano.