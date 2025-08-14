Reviva El Tren Infinito de Demon Slayer: Cine lanzó boletas con 30% de descuento, ¿Cuándo?

Demon Slayer prepara días de grandes lanzamientos en los próximos meses. Este icónico anime que ha encantado a los fans en los últimos años vivirá un resto de 2025 lleno de novedades para sus fieles seguidores.

Para nadie es un secreto que la llegada del ‘Arco del Castillo Infinito’ a las salas de cine acumula gran atención en la fanaticada.

Sin embargo, próximamente podrá empezar a calentar motores para este ‘film’, al revivir en Colombia una película de este anime en las salas de cine.

Reviva ‘El Tren Infinito’ de Demon Slayer en Colombia

‘Demon Slayer’ ha sido capaz de enganchar a muchos amantes del anime en el mundo. Grandes fanáticos han podido vivir de manera clara la emoción de distintas producciones de esta trama.

Ya sea en formato manga, anime o incluso película, ‘Demon Slayer’ ha dominado la industria de forma notable, con la historia de Tanjiro.

En este caso, el 2025 quedará marcado por uno de los lanzamientos más ambiciosos de esta producción al recopilar uno de sus arcos en una gran película.

Este ‘film’ prepara grandes emociones, sin embargo, su espera aun se extiende hasta el 11 de septiembre, cuando se produzca la llegada a las salas de cine.

Aun así, una reconocida cadena de cines en Colombia preparará la llegada de esta película al reestrenar una de las reconocidas producciones de Demon Slayer.

En este caso se trata de ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train’, una producción de 2020 que compiló el arco del ‘Tren Infinito’.

Esta producción será estrenada en Colombia por Cinemark, e incluso los fans podrán gozar de descuento en la boletería.

La fecha para esta cita imperdible es el 21 de agosto. En caso de que tenga Cine Club Gold podrá obtener un 30% de rebaja en la boletería.

Indudablemente, esto ha generado gran emoción en los fanáticos, quienes esperan con ansias vivir por todo lo alto los nuevos lanzamientos de ‘Demon Slayer’.

La preventa para el ‘Arco del Castillo Infinito’

Esta misma cadena de cines también reveló otra sorpresa para los amantes de ‘Kimetsu no Yaiba’. Justo así fue el anuncio de la preventa de boletas para el estreno de la película del arco del ‘Castillo Infinito’.

¡YA FALTA POCO! ⏰⏰⏰



Prepárate para comprar tus boletas de #DemonSlayer 👹 Castillo Infinito este 15 de agosto a las 12:01 a.m.

.

.

.

.

PDTA: Si estás en Bogotá, créenos tendrás que estar listo para la GRAN sorpresa que tenemos para ti a esa hora 😏😏😏. pic.twitter.com/5rkd7zdbTU — Cinemark Colombia (@CinemarkCol) August 14, 2025

Dicha etapa de venta dará inicio el próximo 15 de agosto a las 12:01 a.m.