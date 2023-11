Los Simpson enciende la polémica y reemplazan icónica escena entre Bart y Homero

Archivado en: •

Los Simpson son una de las series con más fanaticadas en todo el mundo. El humor de la familia amarilla siempre logra sacar sonrisas en sus episodios, pero el último que se emitió causó que las opiniones de las personas se dividieran.

Unas de las escenas que las personas más recuerdan de Los Simpson es cuando Bart le saca la rabia a Homero y él lo estrangula. Aunque causaba muchas risas, también era bastante polémica y heria susceptibilidades.

Justamente, en uno de sus más recientes episodios, aclaran que esto ya no va a suceder en la serie. Todo esto porque antes podía ser recibida de otra forma y en la actualidad muchas personas se han ofendido por esta tendencia de Homero.

En el episodio hacen referencia a que los tiempos han cambiado y lo que antes le daba risa a la audiencia, puede que ya no cause tanta gracia. Por eso, el programa ha ido eliminando algunas de sus bromas, que eran las más icónicas.



Todos recordamos que cuando Bart fastidiaba a Homero, él lo estrangulaba y eso sucedió en varias escenas de la producción. Justamente, la frase que decían antes era de las que más tiene en la mente los fanáticos de la serie.

“Ven aquí, pequeño demonio”, decía Homero antes de estrangular a Bart.

Sin embargo, esta escena ya no se va a volver a ver y Homero se refirió a ella en uno de los recientes episodios de la producción.

En el tercer episodio de la temporada 35, que es titulado ‘McMansion & Wife’, Homero le dice a Marge que los tiempos han cambiado. Todo sucede mientras visitan a uno de sus nuevos vecinos.

Cuando Homero se está despidiendo y le agarra la mano, el vecino Thayer halaga lo fuerte que le agarra la mano. Ante eso, Homero le dice a Marge que valió la pena estrangular al niño y luego asegura que es broma, pues ya no lo hace.

“Mira, Marge, estrangular al niño valió la pena. Es broma, ya no hago eso. Los tiempos han cambiado”, dice Homero.

I just found out that, after over 30 years, The Simpsons has finally retired their long-running gag of Homer strangling Bart.

Took them long enough lmao pic.twitter.com/JuHyNu1eiK

— Simon A. (Baby Lamb Creations) (@BabyLamb5) November 2, 2023