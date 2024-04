¿Lo conocía? El episodio de Los Simpson en el que sale Paul McCartney; véalo aquí

Archivado en: • •

Los Simpson es una de las series más reconocidas en la historia de la televisión. El éxito de esta serie ha sido causado por sus ocurrencias, sus predicciones, o incluso la aparición de famosos en esta serie, como fue el caso de Paul McCartney.

Le puede interesar: ¿De Millonarios? Inteligencia artificial revela de qué equipo serían hinchas Los Simpson

Paul McCartney es una de las estrellas más grandes en la historia del rock. El ex-integrante de los Beatles ha dejado un gran legado en sus fanáticos gracias a sus éxitos.

Gracias a esto, no solo ha dejado huella en el rock & roll, sino que también se ha convertido en una estrella de la cultura pop.

Esto se amplificó incluso más cuando el guitarrista tuvo una particular aparición en un capítulo de los Simpson.

¿En qué episodio de los Simpson sale Paul McCartney?

Paul realiza una aparición en el capítulo 133 de los Simpson, el cual hace parte de la temporada 7. Este episodio se titula ‘Lisa, la vegetariana’. Durante este episodio, la hija de los Simpson se encariña con una oveja por lo que crítica a su familia por comer carne.

Más noticias: ¿Qué sintió Paul McCartney cuando los Beatles se separaron? Lo explica en un documental

En una escena de este capítulo, Lisa va a una terraza, donde se encuentra con Paul McCartney y su esposa Linda, quienes también son vegetarianos.

Su aparición se basa en una pequeña reflexión donde Paul le explica a Lisa que debe ser capaz de tolerar a aquellos que comen carne.

Luego de esto, Lisa lo comprende y se reconcilia con su familia a pesar de que estos coman carne.

Este capítulo es de los favoritos para muchos alrededor del mundo, no solo por la aparición de McCartney, sino también por la forma en que de manera ocurrente habla del debate entre los vegetarianos y aquellas personas que comen carne.

No fue su primera vez

Aunque la especialidad de Paul es la música, ya ha aparecido en otros shows, incluso como actor en vida propia. Tal fue el caso de Los Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar, donde McCartney aparece en un fragmento de la película mostrando sus dotes como actor.

Más noticias: ¿John Lennon o Paul McCartney? Inteligencia artificial responde cuál es su favorito

Claramente Paul McCartney también ha participado en otras producciones que han reflejado la trayectoria de los Beatles, incluso siendo parte de la dirección de algunas de estas películas, como lo son: Abbey Road: Si las paredes cantasen; The Beatles: Let It Be; o The Beatles: Get Back, por lo que el músico ha mostrado su talento en varios campos además de la música y el género rock.