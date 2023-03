En medio de la exposición, joven boleteó a su compañera porque “no hizo nada”

Archivado en: •

Los trabajos en grupo son quizá, para muchos, los menos deseados. Pues, la gran mayoría de veces, hay quienes se comprometen con hacer lo que les corresponde, pero también hay quienes se recuestan en los demás integrantes del equipo y no terminan haciendo nada.

Casos como estos hay por montones en el colegio y en las universidades, pues no hay un estudiante que no haya sido testigo de tener un compañero que no ayudó en los trabajos en grupo, pero que, aun así, obtuvo una buena calificación.

Lo anterior es porque los compañeros que sí cumplieron con su trabajo no se atreven a confesar que hubo uno de ellos que no ayudó. Sin embargo, en redes sociales, se viralizó el caso de un joven que hizo lo que todos, el algún momento, quisieron hacer con quien no ayudaba en los trabajos grupales.

Pues el joven decidió vengarse de su compañera de grupo, quien no le ayudó a hacer la exposición, para boletearla al final de esta y dejarla en vergüenza ante los demás alumnos y la profesora.

Joven boleteó a su compañera de trabajo por no ayudarlo en nada

En redes sociales se volvió viral un video en el que un estudiante boleteó a su compañera de grupo justo al finalizar una exposición. Pues el joven no se aguanto que su amiga no le ayudara a hacer el trabajo y confesó que esta no le había ayudado en nada.

Al finalizar la exposición, en la cual la compañera participó activamente, como si la hubiera hecho ella, el joven añadió una diapositiva en la que puso una foto de la joven con la frase :“mi compañera Dariana no hizo nada”.

Ante tal confesión, la joven no dudó en reaccionar diciendo que “eso no era cierto” y que “estaba enferma”.

Tras la excusa de la estudiante, el joven volvió a dejarla en ridículo y reveló que su compañera había estado de vacaciones.

“Tan enferma que se fue a la playa”, dijo el joven mientras mostró unas fotografías que demostraban que su compañera si había estado de vacaciones.

Según reveló el mismo joven en otro video, la profesora creyó que todo se trataba de una broma por lo cual le dejó la buena calificación.