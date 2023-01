¡A los puños! Profesor agredió a su estudiante tras recibir insultos por su tono de piel

Archivado en: •

La furia se apoderó de un profesor en una escuela secundaria del sureste de Los Ángeles, California al ver que uno de sus estudiantes, al parecer, no llegó con el uniforme correspondiente al aula de clases.

Pues el hombre le llamó la atención al joven cuando este llegó al salón, pero el estudiante le respondió de manera desafiante y empezó a insultarlo lo cual ocasionó que el profesor entrara en furia y lo golpeara fuertemente.

En el video, que fue grabado por uno de los estudiantes que presenció la fuerte pelea, se logra escuchar que el joven de 14 años no solo desafió al profesor con insultos, sino que además lo discriminó por su color de piel.

Las imágenes muestran al profesor de música de Maywood Academy High School, Marston Riley, de 64 años, parado justo en frente de su estudiante intentando controlar su furia tras las fuertes palabras del joven.

Sin embargo, Riley no se pudo contener y de un momento a otro le propició un fuerte golpe en el rostro ocasionando que el estudiante retrocediera para intentar esquivar los golpes del profesor, quien se encontraba bastante ofuscado.

Tras los golpes del hombre, el estudiante también empezó a pegarle mientras los demás estudiantes intentaban separarlos. El joven terminó en el suelo cubriendo su cuerpo con los brazos para evitar los golpes. Sin embargo, el profesor no dejaba de agredirlo.

Después de la fuerte pelea, el profesor y el estudiante terminan siendo separados por un oficial de seguridad de la escuela secundaria. Sin embargo, Riley difícilmente logra calmarse y sigue golpeando al estudiante.

El joven, que aún no ha sido identificado, fue llevado a un hospital local donde recibió la atención médica necesaria. Pese a los golpes del profesor, el joven solo sufrió lesiones moderadas y luego fue dado de alta.

Según un comunicado de prensa del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, el docente fue arrestado por cargos de abuso infantil, sin embargo, pagó una fianza y a los pocos días fue liberado.

