El Kun Agüero reveló que Messi casi le ‘rompe la espalda’ en la celebración del Mundial

La celebración de Argentina luego de quedar campeones del mundo fue por todo lo alto y tanto jugadores como aficionados la dieron toda. Desde que se pateó el último penal, los jugadores no pararon de festejar.

En ese festejo, y en general en todo el Mundial, el Kun Agüero estuvo acompañando a sus compañeros. Por eso, cuando quedaron campeones, no se iba a perder la celebración en la cancha.

El Kun Agüero celebró como si él hubiera estado en la cancha disputando el encuentro y en una de sus charlas en Twitch les reveló a los usuarios varias situaciones que le pasaron. En primer lugar, habló sobre unas de las imágenes más recordadas, en las que él está cargando a Leo Messi.

El Kun comentó que la euforia lo llevó a cargar a Messi en su espalda, pero luego de un tiempo le ‘cobró arriendo’ el peso del capitán. De forma jocosa, el exjugador comentó que le dolió mucho la espalda y tuvo que darle a entender a Leo que se bajara.

“Pero llegaba un momento que de repente me empezó a doler acá atrás, viste, me agarraban puntadas fuertes (…) Dije, la mierda que te parió y yo creo que él se dio cuenta#, comentó el Kun.

Además, aseguró que en la celebración tomó mucho alcohol, tanto que Lionel le dijo que parara. El Kun aseguró que él no lo hizo porque estaba celebrando que eran campeones del mundo.

“Y en un momento Leo se enojó, o no se enojó, pero me dijo que parara y le dije, ¿parar, si somos campeones del mundo? y ahí seguí de nuevo”, comentó.

También, dijo en medio de risas que como estaba tan feliz, el alcohol le pegó el doble, además porque no había comido nada. Tanto, que, en cierto punto, cuando los jugadores se iban a devolver a Argentina, él se iba a subir en el avión y recordó que su hijo estaba en el apartamento en Qatar.

“Me querían llevar a Argentina y me dicen dale que el avión se va y yo dije vamos, vamos. Pero, me acordé de que tengo mi hijo que está en el departamento, pero estaba tan llevado que me olvidé de todo. Una locura”, finalizó.