Estas son las mejores 5 canciones de Paul McCartney después de los Beatles

Paul McCartney es uno de los músicos más reconocidos a nivel mundial y es aclamado por los fanáticos. En estos momentos, se encuentra de gira y algunos aún guarda la esperanza de que visite Colombia, sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado ni se sabe si va a estar en nuestro país.

Por eso, mientras tanto, le dejamos un listado con algunas de sus mejores canciones por fuera de The Beatles, que han sido destacadas por la crítica. Estas también son unas de las más pedidas por los fanáticos.

El listado fue revelado por The Independent en español, que se encargó de mirar cuáles son las canciones que merecen ser destacadas de Paul McCartney.



En el lugar número 5, se encuentra ‘Uncle Albert / Admiral Halsey’, que tiene unas letras extravagantes y cambios de tiempo que hacen de la canción bastante interesante. Aseguran que es un ejemplo de lo genio que era McCartney para fusionar fragmentos de canciones y que funcionaran perfectamente.

La siguiente canción en ‘Jet’, que es un clásico y tiene la mejor voz post-Beatles de Paul McCartney. Además, destacan la producción en la que tiene sintetizadores, metales y guitarras enormes.

‘Live and Let Die’ es la cuarta canción y definida por el medio como lo que “debería ser una canción de James Bond”. La producción fue de George Martin y McCartney le dio toda la emoción y el espíritu.

‘Band on the Run’ es la segunda canción que nombran en este listado y resaltan que es bastante estructurada y del mejor álbum de McCartney, que recibe el mismo nombre. En esta, el nombre hace referencia a los dolores de parto de Wings y la frase «If We ever get out of here», hace referencia al comentario de George Harrison en una reunión de negocios de Apple.

‘Maybe I’m Amazed’ es la canción número uno del listado y aseguran que es la más hermosa que se ha escrito sobre amor incondicional. Se atreven a decir que si hay una canción en solitario de Paul que se pueda llegar a comparar con la mejor de los Beatles, es esta.