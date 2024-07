¿John Travolta pudo ser ‘Forrest Gump’? Esta y más curiosidades en su aniversario 30

‘Forrest Gump’ es una obra maestra del cine moderno que ha dejado una marca en la cultura popular desde su estreno en 1994. Fue dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks y sigue las aventuras de un hombre con un corazón puro que, a pesar de sus limitaciones intelectuales, vive una vida extraordinaria.

Para conmemorar su aniversario número 30, les contamos diez curiosidades sobre esta icónica película.

El origen literario:

‘Forrest Gump’ está basada en la novela homónima de Winston Groom, publicada en 1986. Sin embargo, el libro y la película presentan varias diferencias significativas.

Por ejemplo, en la novela, Forrest se convierte en astronauta y lucha contra un gorila en el espacio, detalles que fueron omitidos en la adaptación cinematográfica para mantener una narrativa más centrada y coherente.

La icónica frase:

La frase «My mama always said, ‘Life was like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get'», es una de las más memorables de la película y del cine en general. Curiosamente, en el libro, la línea es ligeramente diferente: «Being an idiot is no box of chocolates.»

El rechazo inicial:

Tom Hanks no fue la primera opción para interpretar a Forrest Gump. John Travolta, Bill Murray y Chevy Chase rechazaron el papel antes de que Hanks aceptara. Sin embargo, es difícil imaginar a alguien más en el papel después de la actuación icónica de Hanks, que le dio un premio de la academia.

La autenticidad en los efectos especiales:

La película fue pionera en el uso de efectos especiales para insertar a Forrest en imágenes de archivo junto a figuras históricas como John F. Kennedy y Richard Nixon. El equipo de efectos visuales utilizó técnicas avanzadas para lograr estas interacciones, creando una ilusión sorprendentemente realista para la época.

La danza de los pingüinos:

En la famosa escena de la pierna amputada del teniente Dan, interpretado por Gary Sinise, se utilizaron efectos visuales y técnicas de pantalla azul. Sinise llevaba medias azules para que sus piernas pudieran ser eliminadas digitalmente en la postproducción, creando un efecto convincente que le permitió moverse de manera natural en sus escenas.

La inspiración de Tom Hanks:

Para capturar el acento y la forma de hablar de Forrest, Tom Hanks se inspiró en Michael Conner Humphreys, el joven actor que interpretó a Forrest de niño. Hanks estudió detenidamente la forma en que Humphreys hablaba para asegurarse de que su interpretación fuera consistente y auténtica.

La maravilla de la mente:

El enfoque narrativo de la película, con Forrest contando su historia desde un banco en Savannah, Georgia, se convirtió en una elección icónica. Esta estructura permitió explorar diversas etapas de la vida de Forrest mientras mantenía una narrativa coherente y emocionalmente resonante.

Las carreras de Forrest:

Las escenas de Forrest corriendo a lo largo de los Estados Unidos se filmaron en múltiples ubicaciones, desde Monument Valley en Utah hasta el Blue Ridge Parkway en Carolina del Norte. Tom Hanks realizó muchas de las escenas él mismo, pero también contó con la ayuda de su hermano, Jim Hanks, para algunas de las tomas más exigentes físicamente.

La música inolvidable:

La banda sonora de ‘Forrest Gump’ es una de las más reconocidas en la historia del cine, con canciones icónicas que abarcan varias décadas. El álbum de la banda sonora vendió millones de copias y fue certificado multi-platino. La música no solo complementa la narrativa, sino que también actúa como una cápsula del tiempo, transportando a los espectadores a las diferentes épocas retratadas en la película.

El legado cultural:

Desde su estreno, ‘Forrest Gump’ ha dejado un impacto duradero en la cultura popular. La frase «Run, Forrest, run!» se ha convertido en un eslogan universalmente reconocido. Además, la película ha sido parodiada y referenciada en innumerables programas de televisión, cine y otros medios, lo que demuestra su indiscutible influencia.

‘Forrest Gump’ es una obra maestra que combina humor, drama y una profunda reflexión sobre la vida y el destino. En su aniversario, estas curiosidades nos recuerdan por qué esta película sigue siendo tan querida y relevante, invitándonos a revivir las experiencias extraordinarias de un hombre común con un espíritu inquebrantable.

¡Ah! se me olvidaba, JENNY es la peor villana de toda la historia del cine.

POR : Carlos Andrés Restrepo Mora (DJ MORA)