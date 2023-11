Así suena ‘Master of Puppets’ de Metallica en acordeón; es toda una “joya musical”

Archivado en: •

Versionar las canciones más icónicas del rock en otros instrumentos poco convencionales del género está tomando cada vez más fuerza. Esta vez, se conoció la versión en cumbia con acordeón de ‘Master of Puppets’, una de las canciones más icónicas de Metallica.

Un usuario de TikTok, identificado como ‘Tom Fdez’, compartió una versión inédita de la canción de Metallica. El sujeto, quien es músico y toca diversidad de instrumentos, tocó los acordes de ‘Master of Puppets’ con un acordeón.

Así suena ‘Master of Puppets’ de Metallica en acordeón

La canción de Metallica pasó de ser un metal a una canción de música norteña que fácilmente se podría bailar. Pese a lo que muchos podrían pensar, la versión en acordeón de ‘Master of Puppets’ no suena nada mal y hasta logró emocionar a más de un fanático de la banda.

En el video, que dura menos de un minuto, se logra escuchar la parte más efusiva de la canción de la banda de thrash metal. La publicación suma más de 1 millón de reproducciones y generó toda clase de reacciones y comentarios.

“Máster of cumbia”; “Máster of norteños”; “¿Quién dice que Metallica y los Tigres del Norte no pueden ir de la mano?”; “Cumbiallica sí existe”; “Con sentimiento, compadre”; “Acordeón eléctrico”; “metal con sabor a vallenato”; “jamás lo hubiese imaginado así”, fueron algunos comentarios al video.

La versión de ‘Sweet Child O’ Mine’ en acordeón

La idea de versionar un clásico del rock al vallenato parece descabellada hasta que se escucha cómo sonaría ‘Sweet Child O’ Mine’, de Guns N’ Roses, en acordeón. En un video, que se viralizó en redes sociales, se escucha cómo suenan los acordes de guitarra, tocados por Slash, en el icónico instrumento del vallenato.

Un usuario de X compartió un video, tomado de TikTok, en el que salen dos sujetos, uno de ellos tocando un acordeón mientras se escuchan los mismos acordes de ‘Sweet Child O’ Mine’ con el tono que caracteriza al género del vallenato.

El resultado le voló la cabeza a más de un fanático de Guns N’ Roses. Muchos resaltaron que la versión vallenata de ‘Sweet Child O’ Mine’ suena muy bien. Incluso, algunos comentaron que hasta dan ganas de tomarse un ‘guaro’.

-Tóquese la del Slash compadre…. -No se diga mas 🤣 pic.twitter.com/r7k5Stqe5i — 💞Xtefa🐦☕️🥖💕🥰🐈🐈‍⬛🐈🤪😌💅😙🎶 (@Insurgente_88) October 22, 2023

