Pablo Castiñeira, el pequeño de 10 años que sorprendió al cantar ‘Sweet Child O’ Mine’

Durante las audiciones a ciegas de la edición española de ’La Voz Kids’, Pablo Castiñeira, un niño de solo 10 años oriundo de La Coruña, deleitó a los jurados interpretando una de las canciones más icónicas de Guns N’ Roses.

El pequeño, sorprendió con su potente voz al cantar ‘Sweet Child O’ Mine’, haciendo que los jurados Rosario Flores, Melendi, Vanesa Martín y David Bisbal se voltearan y lo quisieran en su equipo.

Castiñeira, que suma más de 120 mil reproducciones en el video de su audición en YouTube, explicó que canta desde los dos años y que lo hace con cualquier género musical, sin embargo, su favorito es el rock.

Durante la audición, el pequeño afirmó:

“El escenario de La Voz Kids no me impone, estoy contento. Aunque sea grande, no me preocupa”.