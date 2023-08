¡Guns N’ Roses está de vuelta! Escuche su nuevo sencillo ‘Perhaps’

Archivado en: •

Guns N’ Roses sigue siendo la banda de rock estadounidense más dinámica, peligrosa y definitiva de la historia. Incrustados en la cultura popular, su obra cumbre de 1987, Appetite For Destruction, es «el álbum debut más vendido en Estados Unidos» y «el undécimo álbum más vendido en Estados Unidos de todos los tiempos». Su gira Not In This Lifetime… Tour (2016-2019) se situó como la «cuarta gira de conciertos más taquillera de todos los tiempos».

En 1991, Guns N’ Roses sacudieron el mundo con el doblete de los discos 7 veces platino Use Your Illusion y Use Your Illusion II, que ocuparon los dos primeros puestos del Billboard 200 a su llegada.

Con unas ventas totales de 100 millones de unidades, su catálogo también incluye G N’ R Lies (5x-platino), The Spaghetti Incident? (platino), Greatest Hits (5x-platino) y Chinese Democracy (platino). Por no hablar de que son una de las bandas de rock más escuchadas del mundo, con una media de 24 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Tras la reunión del siglo, encabezaron Coachella y vendieron más de 5 millones de entradas en la gira Not In This Lifetime… Tour. Sin embargo, Guns N’ Roses nunca se detienen con más giras en el horizonte en 2023 y otras sorpresas: «Nightrain» sigue rodando a toda velocidad.