Día internacional del rock: Los artistas que se negaron a participar en el Live Aid

Este 13 de julio es el Día Internacional del Rock. Esta gran festividad es una de las fechas más importantes a la hora de unir el género, por lo que miles de fanáticos aprovechan este día para recordar leyendas y éxitos que han sido parte de la música.

El origen por el que se realiza esta festividad, es el concierto del Live Aid llevado a cabo el 13 de julio de 1985, con motivo de recolectar fondos para ayudar a Etiopia, que sufría una grave sequía a mediados de esta década.

El cartel de este evento es ampliamente conocido. Sin embargo, aquí les contamos algunos eventos que habrían rechazado ser parte de este concierto.

Los artistas que decidieron no ser parte del Live Aid

Si bien algunos se tratan de rumores, otros artistas incluso expresaron la razón por la que prefirieron rechazar esta invitación.

Uno de los casos particulares, fueron aquellos artistas que se encontraban cerrando giras, por lo que prefirieron pasar, y descansar de los escenarios.

Estas fueron las razones dadas por Bruce Springsteen, quien hace poco tiempo había cerrado su gira por su álbum ‘Born In The U.S.A» por lo que prefirió rechazar la invitación.

Por otro lado, también se pueden mencionar los casos de Prince, los Beatles, o AC/DC. En el caso del primero, esto se debió a que estaba siendo sumamente criticado en la época por aparentes mensajes subliminales en sus composiciones.

En lo referente a los Beatles, John Lennon había fallecido. Pero, los organizadores del evento pensaron en juntar a los otros 3 integrantes, y además sumar a Julian Lennon, hijo del legendario artista. Aun así, Ringo Starr y George Harrison mostraron poco interés. Paul McCartney finalmente si se presentó en este concierto.

AC/DC rechazó esta invitación sin brindar una razón particular. Sin embargo, poco tiempo después, el vocalista, Brian Johnson contó que no le gustaban este tipo de iniciativas, ya que el dinero no solía ir a la gente que realmente lo necesitaba.

Stevie Wonder y Michael Jackson

Finalmente, también se puede mencionar el caso concreto de Stevie Wonder y Michael Jackson, quienes habrían rechazado estas invitaciones, al ver que la gran mayoría de artistas eran de piel blanca, por lo que no querían ser los únicos morenos del evento.

Estos son solo algunos de los artistas que habrían preferido rechazar la invitación a este evento que resultó, sin lugar a dudas, un momento inolvidable en la historia de la música.