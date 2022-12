Metallica llega a Fortnite con ‘Master of Puppets’ y desata una locura mundial

Archivado en: •

Metallica continúa su camino de incursión en nuevos caminos lejos del escenario donde por años han conquistado a sus fanáticos. Pero esto no es nada malo, por el contrario, la agrupación liderada por James Hetfield conoce muy bien que los tiempos son cambiantes, así que la banda se suma a la noción y acepta que el universo va girando de manera acelerada.

Si bien la agrupación aceptó prestar una de sus canciones emblemas para Stranger Things, pues el llegar a nuevos formatos es uno de los objetivos de James, Lars y compañía, pues no solo se limitaron a ponerle su música a la serie de Netflix, pues ahora también llegaron al universo de los videojuegos.

Estamos hablando de Fortnite, uno de los títulos desarrollado por Epic Games que ha logrado cautivar a millones de audiencias desde su lanzamiento, y que gracias a su ambiciosa apuesta, cada vez logra atraer a más gamers.

Y si hablamos de apuestas de audiencias, Metallica tiene claro cómo es el movimiento de atraer nuevo público para mantener viva la llama de su música. Es por esta razón que la banda de San Francisco se trazó como meta conquistar las nuevas generaciones y entendió cuáles son los canales donde puede buscar un apoyo para lograr su cometido.

Pull some strings with the Master of Puppets Emote with music by @Metallica 🤘 pic.twitter.com/DP7hCIgMDQ

— Fortnite (@FortniteGame) December 14, 2022