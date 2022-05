Archivado en: •

El partido del Real Madrid y el Manchester City, donde los españoles consiguieron su cupo a la final de la Champions League, sigue dejando postales y momentos curiosos. El partido se veía liquidado al minuto 90, cuando el City gana por la mínima diferencia y clasificaba a la final.

Sin embargo, en el minuto 90 llegaría el primer gol y la remontada del equipo merengue... aunque los hinchas, quizás no se lo esperaban y empezaron a dejar el estadio antes que acabara el encuentro. En redes sociales han compartido algunos videos que muestran como dejaban el estadio, pensando lo peor.

En una de las imágenes se ve a un hincha sentado en el andén y terminando de ver la semifinal a través de su celular. Un periodista del diario Marca entrevistó a un fanático que salió «un minuto o dos» antes de que se acabara el partido, pensando que no iban a clasificar.

«Al salir he escuchado gol y al volver a entrar a mi sitio, a mi abono no nos han dejado los guardias de seguridad. Están las puertas cerradas», expresó el hincha indignado por no poder regresar a puesto.

24 años de abonado y no ha entendido nada de lo qué es el Real Madrid.



Otro hincha, que iba acompañado de su hija, se fue justo cuando quedaban los seis minutos de adición. «Todavía podemos remontar», expresó el sujeto a tan solo unos instantes de que llegara el segundo gol de Rodrygo, en el 90+1. Al parecer este hincha si pudo regresar a la cancha a terminar de ver el encuentro.