Archivado en: •

Un jugador colombiano que nunca esperó llegar tan lejos, esa es la historia de Luis Díaz, el guajiro que actualmente se encuentra jugando para el Liverpool, pero que al parecer para la próxima temporada podría cambiar de equipo y llegar a uno de los más grandes de Europa.

Tras los juegos con la Selección Colombia, donde marcó doblete en Barranquilla y puso a soñar a todo un país, el hombre volvió a su equipo, para jugar los últimos partidos del año y celebrar las tradicionales fiestas de diciembre al lado de su familia en Europa, donde nunca se pensó llegar.

Leer más: Juan Fernando Quintero anotó doblete con el Racing y enloqueció las redes sociales

Sin embargo, algo que suena mucho en la cabeza de este futbolista es sobre cuál será su futuro, muchos dicen que está feliz en el Liverpool y hasta su padre mencionó en una reciente entrevista que ‘Lucho’ como le dicen de cariño, está pasando por un gran momento con su club. Pero, esto no es un impedimento para que otros equipos estén detrás de él y puedan negociar su paso en los próximos meses.

Hace algunas semanas rondó el rumor de que el futbolista colombiano estaba recibiendo una millonaria oferta del equipo culé, por lo que podría llegar próximamente a vestir la camiseta del Barcelona, uno de los clubes más queridos de Europa. Esto no duró mucho, pues semanas después, se retiraron todos los rumores y no se habló más sobre dicho tema.

🔥 Real Madrid and Barcelona are monitoring Luis Díaz’s situation, but Liverpool will reject offers for the Colombian winger in January.

🇨🇴 🔴#LFC ⚪#HalaMadrid 🔵#FCB https://t.co/Wxmb1dzfg6 pic.twitter.com/cwQPaaPfec

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 28, 2023