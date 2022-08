The Killers lanza su nueva canción ‘boy’

Archivado en: •

Durante el festival de música Mad Cool en Madrid, España, la banda estadounidense The Killers presentó en vivo su nueva canción ‘boy’, que ya está disponible en diferentes plataformas digitales.

A pesar de que la banda quería hacer el lanzamiento de su canción durante el festival a través de una transmisión en vivo, algunas dificultades técnicas se presentaron e hicieron que se optara por compartir la presentación en las redes sociales.

Mire También:

Molotov: 27 años de historia y un nuevo disco en camino

Gustavo Cordera presenta ‘Mente’, la segunda etapa de su álbum ‘Libres’

Arde Bogotá presenta su álbum debut ‘La Noche’

Con la presentación de la nueva canción, que llega casi un año después del lanzamiento de ‘Pressure Machine’, Brandon Flowers y compañía se preparan para mostrar nuevo material.

Aunque no hay una fecha, es posible que el nuevo material de los estadounidenses llegue muy pronto.

Recordemos que, a principios de este año, The Killers lanzó ‘The Getting By II’, una versión reimaginada de su tema de Pressure Machine, ‘The Getting By’.