Gustavo Cordera presenta ‘Mente’, la segunda etapa de su álbum ‘Libres’

El cantante, intérprete, músico y compositor argentino Gustavo Cordera, que entre los años 1988 y 2009 hizo parte de la banda Bersuit Vergarabat, sigue sorprendiéndonos con su carrera como solista.

Gustavo Cordera lanzó el 5 de agosto ‘Mente’, la segunda etapa de su nuevo trabajo discográfico ‘Libres’, que contará con cuatro partes: ‘Libres’, ‘Cuerpo’ (la primera parte), ‘Mente’ y ‘Alma’.

“Cada vez que baja a mi canal alguna info tengo el deseo de compartirla con el fin de beneficiarlos como a mi me beneficia, en cada álbum, en cada canción o en cada encuentro que algunos llaman recital, otros concierto, y yo aún no sé cómo nombrar, mi propósito es alumbrar, que cada uno de Uds. se experimente, se descubra, se sienta, y que ese intercambio sea un aporte al descubrimiento de cada singularidad, originalidad, autenticidad, para los seres valientes eso puede hasta resultar entretenido, pero no es el entretenimiento lo que me deslumbra sino el darse cuenta, cada uno puede activar su propio ‘darse cuenta’ y eso es lo que nos diferencia y nos hace únicos, y así podremos saber finalmente de lo que somos capaces”, es el mensaje con el que el artista presenta esta nueva entrega musical, que acompaña con el lanzamiento del video oficial de su canción ‘Caes y Te Levantas’, el cual fue dirigido por el productor audiovisual uruguayo Ignacio Rodríguez y el diseñador lumínico Patricio Tejedor.

Este nuevo material de Gustavo Cordera profundiza sobre su mirada crítica de la época desde una propuesta de liberación afectiva, haciendo foco en la desnudez como símbolo de lo esencial y la visión del marco de la naturaleza como el espacio donde estar y a dónde llegar. Además, propone que el encuentro sea la razón y no el temor. El baile un estado y la serena sonrisa un camino permanente aún en tiempos de confusión y dolor colectivo.

Tracklist:

CAES Y TE LEVANTAS SOY ROCK TIRADERA PARA VOS CUCURUCHO