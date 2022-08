Arde Bogotá presenta su álbum debut ‘La Noche’

La banda Arde Bogotá presenta ‘La Noche’, su álbum debut y un viaje nocturno por canciones identificadoras que enganchan, empoderan y emocionan.

El trabajo discográfico fue producido por Lalo GV y grabado en Estudios Neo Music Box. El disco, con el que no han querido jugar al manido recurso de los «feat», priorizando su propuesta y el concepto de las canciones.

Las guitaras afiladas de canciones como ‘Abajo’, inspiran los preliminares de una primera prometedora parada en una ejemplar noche de farra, que viene cargada de incertidumbres emocionales, y referencias a lugares propios y ajenos, evocando un clandestino after colombiano, en el que no hay nada que perder, porque pase lo que pase, se prenderá fuego a la tarima con el ritmo funk de ‘Cariño’ , una simple y directa canción para bailar, con un bajo dinámico en sus estrofas, y leads de guitarras sencillos y potentes que se repiten como un hook fácilmente recordable, y un cencerro que nos enzarza en un combate en el que el amor, no exento de heridas, al fin saldrá victorioso, y así sentirnos reivindicativos y poderosos para afilar las ‘Tijeras’ con ritmos metálicos e industriales, y «redefinir lo de ser educados».

Tracklist:

1.- Abajo

2.- Cariño

3.- Tijeras

4.-A lo oscuro

5.- El Beso

6.-Dangerous

7.-Millnnial

8.-Tan alto como tus dudas

9.-El Dorado

10.-Exoplaneta