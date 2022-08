Foo Fighters se toma su primera foto oficial sin Taylor Hawkins

Archivado en: •

El próximo 3 de septiembre es la esperada fecha en la que Foo Fighters regresará a los escenarios con sus primeros conciertos desde la partida del baterista de Taylor Hawkins, que murió en marzo de este 2022.

Con dos shows, Dave Grohl y compañía, junto a Lars Ulrich de Metallica, Travis Barker de Blink-182, Brian Johnson de AC/DC, Liam Gallagher, Mark Ronson, Josh Homme de Queens of the Stone Age, Brian May y Roger Taylor de Queen, Wolfgang Van Halen, Chrissie Hynder de The Pretenders, entre otros grandes artistas, realizarán un homenaje al fallecido baterista.

Mire También:

Foo Fighters: el concierto homenaje a Taylor Hawkins será transmitido online

El día que Taylor Hawkins reveló la canción de Foo Fighters más difícil de tocar

Foo Fighters: Los invitados especiales a los conciertos tributo a Taylor Hawkins

Para anticipar la fecha, por medio de las redes sociales se publicó una emotiva foto que conmovió a los fanáticos, pues en ella aparecen los integrantes de la banda por primera vez sin Hawkins.

Recordemos que el concierto tributo al músico se podrá ver en todo el mundo a través de diferentes canales como Paramount + en Estados Unidos, Pluto TV internacionalmente y el canal de YouTube de MTV de manera global.