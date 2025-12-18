Llaves oficiales de la Copa Libertadores 2026; estos son los rivales de los equipos colombianos

En la mañana de este jueves 18 de diciembre del 2025 se realizó el sorteo de la Copa Sudamericana 2025 y de la Copa Libertadores 2025, por lo que ya se conocen quiénes serán los contrincantes de los equipos colombianos. En total serán ocho los equipos que podrán tener participación en los torneos internacionales.

Durante el 2026, los equipos que van a jugar la Copa Libertadores en la fase previa serán el Deportes Tolima e Independiente Medellín, los dos subcampeones de Liga y Copa BetPlay. Estos son los dos grupos que deben empezar el torneo en la fase previa, por lo que tienen que ganar dos partidos si quieren llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Llaves oficiales de la Copa Libertadores 2026

Independiente Medellín se encuentra en el bombo dos del sorteo, lo que quiere decir que su primer enfrentamiento oficial será contra el Liverpool de Uruguay, que está en el bombo 3. En el caso de ganar este encuentro, va a pasar a la fase tres y, si obtiene un resultado positivo, llegar a la fase de grupos.

Mientras que en el caso del Deportes Tolima, va a jugar el primer partido contra el Deportivo Táchira de Venezuela o el equipo ganador de Bolivia. En caso de tener resultado positivo, avanzaría a la siguiente etapa, para posteriormente estar entre los dos que avanzan a la siguiente ronda.

🏆⚽ ¡La Fase Preliminar de la CONMEBOL #Libertadores!



⭐ ¿Qué equipos se quedarán con los cuatro boletos a la Fase de Grupos?#GloriaEterna pic.twitter.com/RjUp1AeMHQ — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 18, 2025

En total, los equipos colombianos tienen que ganar dos encuentros deportivos para poder participar en este torneo. Pero esto no será tan fácil, teniendo en cuenta que en esta fase previa hay varios equipos internacionales que han ganado torneos en varias oportunidades.

Los horarios de juego aún no se han confirmado, por lo que se espera que en los próximos días se pueda conocer nueva información al respecto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la fase de grupos dará inicio desde el próximo 3 al 12 de marzo del 2026, lo que quiere decir que los primeros encuentros se darán durante el primer trimestre del 2026.