Foo Fighters: el concierto homenaje a Taylor Hawkins será transmitido online

Archivado en: •

Foo Fighters, banda liderada por el talentoso Dave Grohl, anunció por medio de sus redes sociales que regresa a los escenarios con dos conciertos tributo al baterista Taylor Hawkins, que falleció el pasado mes de marzo en Bogotá.

Los Ángeles, Estados Unidos y Londres, Inglaterra, son las ciudades elegidas para este emotivo homenaje, que marcará el retorno de la banda a los shows en vivo, luego de cancelar la gira que tenían planeada para durante este año.

El primer concierto tributo de Foo Fighters a Hawkins será el 3 de septiembre en el Estadio Wembley de Londres y de acuerdo con la agrupación, contará con invitados especiales como Brian May y Roger Taylor de Queen, Geddy Lee y Alex Lifeson de Rush, la líder de Pretenders Chrissie Hynde, Liam Gallagher de Oasis, el líder de Queens of the Stone Age Josh Homme, Supergrass y Mark Ronson, el comediante Dave Chappelle, entre otros.

Mire También:

Tras 25 años de matrimonio: James Hetfield de Metallica se divorcia

Gustavo Cerati: comparten versión sinfónica de ‘Corazón Delator’

Black Pumas dejará de hacer conciertos por el resto del 2022

En el cartel también están Chris Chaney de Jane’s Addiction, Stewart Copeland de The Police, Omar Hakim, Rufus Taylor (un miembro de gira de Queen), Wolfgang Van Halen y la banda de covers de Hawkins, Chevy Metal.

Las personas que no puedan asistir a los homenajes del talentoso baterista, podrán verlo a partir del 5 de septiembre en plataformas como Paramount + en Estados Unidos, Pluto TV internacionalmente y el canal de YouTube de MTV de manera global.

Taylor Hawkins Tribute Concert Updates:

How to watch live from @wembleystadium

New artists added to both shows

How to support @Musicsupport_uk and @MusiCares

Read all the info at https://t.co/y2rJaVhr8R pic.twitter.com/kEgHcukv8n

— Foo Fighters (@foofighters) August 17, 2022