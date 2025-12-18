3 discos que cambiaron la música, segun Dave Mustaine: “ya no vuelven a hacerlos igual”

Dave Mustaine es una de las mayores estrellas en la historia del metal y de Megadeth. Este artista ha sido capaz de acumular una cantidad enorme de éxitos, gracias a su liderazgo en esta banda del thrash metal y su forma de estremecer al público.

Actualmente este artista se encuentra en medio de su preparación para la que será su gira de despedida, ya que Megadeth no seguirá en activo.

Más noticias: Lista con los nombres de todas las canciones del último álbum de Megadeth

Aun así, Mustaine compartió una sentida reflexión sobre el estado actual de la industria del metal y el rock. Incluso mencionó su dura crítica hacia la música de hoy en día.

3 discos que cambiaron la música para Dave Mustaine

Dave Mustaine es, sin dudas, una gran leyenda para el metal, sobre todo por su manera de encantar a miles de fanáticos a partir de ritmos brillantes.

Muchas de las canciones que ha compuesto este artista se han convertido en auténticos clásicos de la música. Aunque, como todo amante de la música, Mustaine tiene sus propias inspiraciones en otros discos.

Recientemente Mustaine resaltó que el rock y el metal ya no son lo de antes, e incluso especificó que hay 3 discos que no han vuelto a ser repetidos en la industria.

Mustaine destacó 3 producciones icónicas del rock y el metal que resultaron plenamente inolvidables. La primera de ellas fue el ‘Appetite for Destruction’ de Guns N’ Roses.

Más noticias: Dave Mustaine habló sobre el final definitivo de Megadeth: “No estén tristes, ni enojados”

Este disco marcó época por su gran estilo, y por ser un disco debut que ha brillado de manera histórica en la industria.

Del mismo modo, Mustaine también mencionó el ‘Nevermind’ de Nirvana como otro disco que no ha vuelto a ser repetido.

Este legendario álbum marcó época. De hecho, se convirtió en historia por éxitos de la talla de ‘Smells Like Teen Spirit’.

Finalmente, y para sorpresa de todos, Mustaine resaltó un disco de Metallica en sus apreciaciones, al mencionar que no se ha repetido un disco de la talla del ‘Master of Puppets’.

Dicho álbum resultó legendario para el thrash metal. De hecho, para muchos, es el mejor de la carrera de Metallica.

Sin lugar a dudas, cada uno de estos discos fueron legendarios, y se convirtieron en irrepetibles incluso en la actualidad, a pesar del surgimiento de otras bandas talentosas.