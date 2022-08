MTV VMAs 2022: Red Hot Chili Peppers rindió homenaje a Taylor Hawkins

Archivado en: • •

La banda californiana Red Hot Chili Peppers se presentó en los MTV Video Music Awards y recibió el reconocimiento Global Icon Award, que “celebra a un artista o banda cuya carrera incomparable, impacto continuo e influencia han mantenido un nivel único de éxito mundial en la música y más allá, dejando una marca indeleble en el panorama musical”.

Durante su presentación en los premios, en la que mostraron por todo lo alto el regreso del guitarrista John Frusciante, la banda liderada por Anthony Kiedis intepretó sus canciones ‘Can’t Stop’ y ‘Black Summer’, el primer sencillo de ‘Unlimited Love’ de este año.

El baterista Chad Smith honró a su amigo, el difunto baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, con un halcón ilustrado en su batería, algo que conmovió a los fans.

Los californianos se unen a Janet Jackson, U2 y Foo Fighters, artistas que han ganado el Global Icon Award.

