Foo Fighters: Los invitados especiales al concierto tributo a Taylor Hawkins

Foo Fighters, banda liderada por el talentoso Dave Grohl, anunció por medio de sus redes sociales que regresa a los escenarios con dos conciertos tributo al baterista Taylor Hawkins, que murió hace poco más de dos meses en Bogotá.

Los Ángeles, Estados Unidos y Londres, Inglaterra, son las ciudades elegidas para este emotivo homenaje, que marcará el retorno de la banda a los shows en vivo, luego de cancelar la gira que tenían planeada para el 2022.

El primer concierto tributo de Foo Fighters a Hawkins será el 3 de septiembre en el Estadio Wembley de Londres y de acuerdo con la agrupación, contará con invitados especiales como Brian May y Roger Taylor de Queen, Geddy Lee y Alex Lifeson de Rush, la líder de Pretenders Chrissie Hynde, Liam Gallagher de Oasis, el líder de Queens of the Stone Age Josh Homme, Supergrass y Mark Ronson el comediante Dave Chappelle, entre otros.

En el cartel también están Chris Chaney de Jane’s Addiction, Stewart Copeland de The Police, Omar Hakim, Rufus Taylor (un miembro de gira de Queen), Wolfgang Van Halen y la banda de covers de Hawkins, Chevy Metal.

La familia del fallecido baterista aprobó los shows y participará en el homenaje, al lado de los integrantes de la banda, invitados especiales, amigos y artistas que fueron inspirados por Hawkins.

Las entradas estarán disponibles desde este 17 de junio por medio del sitio oficial de Foo Fighters.

