Esperanza Gómez confiesa cómo fue su primera vez por ‘Detroit’; lo hizo con Keiran Lee

Esperanza Gómez cuenta con una larga trayectoria en la industria del entretenimiento para adultos. La modelo y empresaria no solo es una figura en el cine nopor sino también por su rol de modelo erótica en las redes sociales, en las que también logra facturar por publicidad.

Gómez estuvo en entrevista con Juliana Casali en el espacio de ‘Eso no se dice’, allí habló sobre diferentes temas relacionados con su vida personal y también de momentos importantes en la industria pornográfica.

Habló de cuáles son las cosas positivas y cuáles son las cosas negativas de ser una actriz porno, además de las dificultades que ha tenido con Instagram y Facebook por el tema de la censura y también narró cuando encontró a otra mujer dentro de la camioneta de su novio.

No obstante, también se refirió en un momento a uno de los temas clichés de su vida como estrella porno. ¿Cuándo fue la primera vez que practicó sexo anal? Así contestó Esperanza.

“A mí me daba mucho susto hacer mi primer anal en frente de la cámara. O sea yo lo hago en mi casa pero una cosa es hacerlo en la casa y otra cosa es hacerlo en frente de una cámara porque si es doloroso, pero si uno tiene una pareja que la tiene tamaño normal por la parte trasera no es tan dolorosa pero cuando es en la industria que sacan estas ‘mangueras’. Yo lo hice y cuando lo hice hace dos años, la primera la hice con Keiran Lee porque me encanta la manera que él me trata en el set. Le da a uno muy muy duro pero no fue tan difícil como yo pensaba”, aseguró Gómez.