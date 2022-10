Imágenes fuertes: Juliana Casali reveló las quemaduras que le dejó una cámara solar

Archivado en: •

Uno de nuestros talentos en El Gallo de Radioacktiva 97.9 FM, Juliana Casali, reveló en sus redes sociales unas fotografías en las mostró cómo una cámara solar la quemó y le generó tanto dolor físico como emocional.

Casali recordó que estaba feliz con su piel y no tenía ningún inconveniente al broncearse en la playa, no obstante, manifestó que no estaba conforme y decidió asistir a un centro estético para introducirse a una cámara solar, lo cual, en principio, le dio el color que quería y además le proporcionaba vitamina D, que a su vez le ayudaba a luchar contra un estado de depresión que afrontó.

Mira también: El Gallo: Pacho Cardona, Juliana Casali y el Champion hicieron trío

Sin embargo, un día y sin imaginárselo, la locutora fue quemada por una de estas máquinas y aseguró que: “sentí uno de los dolores más grandes de mí vida”. Con el agravante que este accidente fue en época de pandemia y no tuvo la oportunidad de una atención de urgencias ya que los hospitales estaban enfocados en la atención de covid.

“Fueron días de sufrimiento físico y psicológico por el daño que le había causado a mi piel este hecho… han pasado 2 años y 5 meses, mi piel nunca volvió a ser la misma, necesito cremas dermatológicas periódicamente y las manchas aún están…”, agregó la panelista de El Gallo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juliana Casali (@soyjulianacasali)

La enseñanza que le dejó a Juliana Casali

En medio de su doloroso relato, la presentadora y DJ aseguró que esta experiencia que le dejó graves secuelas en su piel le enseñó a aceptarse más y amarse tal cual, ya que lo importante es que esté sana.

Te puede interesar: Video: Juliana Casali se bajó el pantalón y mostró la ‘mariposa’

“Cuídense la piel, usen bloqueador, humectantes, consiéntanla y la verdad no recomiendo para nada NINGUNA CÁMARA SOLAR… sea de la empresa que sea… Quiéranse y amen cada parte de su cuerpo. Nada… quería contarles”, sentenció Casali.