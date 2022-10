Esperanza Gómez sorprendió a su novio con otra mujer en el carro; ¿Qué sucedió?

Archivado en: •

En diálogo con Juliana Casali en ‘Eso no se dice’ de Radioacktiva 97.9 FM el ‘Planeta Rock’, la estrella de cine para adultos más famosa de Colombia, Esperanza Gómez, relató cómo fue la vez que hizo una escena de celos en plena calle.

Gómez aseguró inicialmente que, a pesar de que trabaja en la industria del prono y que sus relaciones sentimentales son bastante ‘open mind’, también es una mujer bastante celosa cuando siente que la están engañando.

Por ello, recordó una anécdota cuando Juliana Casali le preguntó si recordaba en específico una escena de celos que haya hecho con alguna pareja. A lo que ella contestó sin tapujos:

“Yo soy una persona muy celosa cuando siento que me engañan, que me mienten. Y más que sentir, o sea yo soy de las que busca pruebas. Una vez las tenga, así lo nieguen, existen las pruebas. La primera vez que me pasó fue muy curioso porque mi novio siempre se parquea en frente de mi casa, dejaba la camioneta sin echarle llave y yo una vez salí a la tienda de la esquina a comprarle alguna gaseosa, cuando de repente: ¿Vi lo que estoy viendo? Y vi una vieja dentro de la camioneta sentada y yo: ¿Ah? Me regresé y fui directamente a la camioneta, abrí la puerta y le dije: disculpe, ¿usted qué hace en la camioneta de mi novio? Y llega y la vieja y me dice: de su novio, querrá decir de mi novio”, manifestó la también modelo erótica.

Luego de sorprender a otra mujer en el carro de su novio, Gómez dijo que había comenzado la pelea. Finalmente, ambas mujeres encararon al sujeto que se vio sorprendido ante la incómoda situación.

Esperanza Gómez casi muestra todo luciendo lencería transparente

“De repente sale el personaje en cuestión, porque estábamos ahí a grito herido en la calle, y dijo: es que ella no es mi novia, era mi novia pero ya no somos novios. Yo la dejé a ella para estar contigo Esperanza. El caso es que fue un show bastante patético”, finalizó la estrella de entretenimiento para adultos.

