Esperanza Gómez reveló la extraña fantasía íntima que cumplió; no salió como esperaba

En la industria del entretenimiento para adultos, Esperanza Gómez es considerada como toda una estrella porno. Con su talento frente a la cámara, su belleza y espontaneidad, la actriz ha logrado cautivar la atención de millones en todo en el mundo.

Su carrera comenzó en 2009 y se extendió por siete años, durante los cuales protagonizó más de 300 películas y videos. Gómez es también una empresaria exitosa, con su propia línea de juguetes sexuales.

Asimismo, su contenido es uno de los más consumidos en las principales páginas para adultos y, aunque, la modelo no graba con recurrencia escenas sexuales, siempre que sale un nuevo video protagonizado por ella, este se convierte en todo un éxito.

La vida privada de Esperanza siempre ha sido de gran interés para sus seguidores, quienes se preguntan constantemente sobre cómo es la vida de una actriz porno. Al respecto se conoce que la actriz lleva una vida sin tapujos, en donde no esconde su profesión y, por el contrario, se siente orgullosa de esta.

La extraña fantasía íntima de Esperanza Gómez

Durante uno de los capítulos del video podcast ‘Del saber al hacer’, junto a Flavia Dos Santos, Esperanza Gómez habló sobre una de las fantasías sexuales que cumplió junto a una de sus parejas.

“Siempre tuve una fantasía que era de ver a mi pareja tirándose a otra vieja en frente de mí. Yo quería saber qué reacción iba yo a tener porque la fantasía en mi mente era que yo no iba a tener celos”, reveló la actriz de contenido para adultos.

Sin embargo, Esperanza reveló que el resultado no fue lo que esperaba, pues finalmente sí sintió celos.

“Una vez yo vi a mi pareja cogiéndola y lo que me molestó fue que, yo le dije lo que no debía hacer. La idea era que disfrutara, pero cuando le empieza a hablar al oído en secreto y tratando de que yo no escuchara lo que él le estaba diciendo, yo dije, si es un juego de tres, ¿por qué me está sacando del juego?”, contó Esperanza.

Finalmente, la actriz reveló que paró el acto sexual, le pidió a su pareja que se vistiera y se fueran. Incluso, contó que ella fue la que contrató y le pagó a la otra mujer para cumplir la fantasía.

“Tras de que se le pagué y viene a hablarle secreticos al oído, pues no”, contó la actriz.

