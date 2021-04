El futuro es hoy: sujeto anda en “patineta voladora” como si fuera el 2040

Las películas de ciencia ficción no solo nos enseñan que existen otros planetas donde habita otra clase de humanidad, o que se pueden hacer viajes en el tiempo de manera habitual, también nos han dejado un sinnúmero de objetos que posiblemente jamás lleguemos a ver.

Más de otro mundo

Un nuevo video viral muestra cómo alguien creo una “patineta voladora”, o un “deslizador”, como le han llamado en redes sociales, donde se conoció un video de un sujeto movilizándose en un dron creado por la empresa Omni Hoverboards, el cual tiene la capacidad de soportar el peso de una persona.

Rockactividad

Por ahora y según reportan medios internacionales, el dispositivo tiene un precio de 20 mil dólares, pero por ahora no está habilitada su venta al público.

This man is living in 2030! 🔥 pic.twitter.com/fgXLCEPldS

— Buitengebieden (@BuitengebiedenB) April 24, 2021