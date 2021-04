Por error del hospital, bebé recién nacido ahora se llama ‘Korn’

¿Alguna vez se ha imaginado tener el mismo nombre de su ídolo musical? Seguramente no tendría un talento igual, pero por lo menos ganaría popularidad a cualquier lugar a donde vaya.

Eso sí, de tener el mismo nombre de un músico a compartir en mismo nombre de una banda, las cosas podrían cambiar un poco. Precisamente esto fue lo que sucedió en un hospital, donde un “pequeño” error dejó a un bebé recién nacido con el nombre de “Korn”.

Así es, de los mismos creadores de “Rammstein José”, el bebé fue registrado bajo el nombre de “Korn”, como la banda liderada por Jonathan Davis.

¿Qué Tal Esto?

Baby Korn: “B…”

Kells: “Omg, she’s about to say her first word”

Baby Korn: “B… -Boom na da noom na na nema

Da boom na da noom na namena” pic.twitter.com/oFw9mnQsO0

— 𝖘𝖍𝖆𝖚𝖓 (@Shadowfaaax) April 24, 2021