¿Cuántos sobres se necesitan para llenar el álbum del Mundial 2026? Esto dijo Panini

El lanzamiento del álbum oficial del Mundial 2026 ya genera expectativa en Colombia y en toda Sudamérica, no solo por el evento deportivo, sino por la tradición que une a millones de aficionados alrededor de las láminas. Este producto, que acompaña cada Copa del Mundo, volverá con cambios significativos en su formato, contenido y dinámica de colección.

La presentación oficial se llevará a cabo el próximo 29 de abril en el estadio El Campín de Bogotá, en un evento que reunirá a invitados especiales, medios de comunicación y seguidores del fútbol. “Vamos a revelar el álbum oficialmente en el estadio ‘El Campín’ con unos invitados, con la prensa y algunas personas; es la fiesta del fútbol”, aseguró Elie Milhem, CEO regional de Panini para Sudamérica, durante una entrevista con Caracol Radio.

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¿Cuántas cajas y/o sobres se necesita para llenar el Álbum Panini del Mundial 2026?

Una de las principales novedades para esta edición radica en el aumento del número de láminas por sobre. A diferencia de versiones anteriores, que incluían cinco, ahora cada paquete traerá siete figuras. Este cambio responde al crecimiento del torneo, que contará con más selecciones participantes, lo que eleva el total de láminas necesarias para completar el álbum. En esta ocasión, los coleccionistas deberán reunir 980 estampas, una cifra considerablemente superior a las 680 del Mundial anterior.

“Este año el sobre ya no viene por cinco, viene por siete, por lo tanto, hay un aumento sobre cada monita que es solamente del 4%, sobre el Mundial anterior. Son, entonces, 104 sobres en cada caja y el álbum viene para llenar con 980 láminas frente a 680 del Mundial pasado porque tenemos muchos más equipos ahora”, explicó Milhem.

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En cuanto al costo total de completar el álbum sin recurrir al intercambio, el directivo entregó una estimación que ha despertado interés entre los fanáticos. Según indicó, adquirir una caja completa y alrededor de 36 sobres adicionales podría ser suficiente para llenarlo. Sin embargo, el componente aleatorio de las láminas hace que esta cifra no sea exacta, ya que las repetidas pueden alterar el cálculo.

Más allá de los números, la experiencia de coleccionar mantiene su esencia. El intercambio de figuras sigue siendo un elemento central en esta tradición. “Lo más importante y la magia de abrir los sobres, la magia de estar con la familia abriendo con los niños, con los padres, con los abuelos, es el ‘cambiatón’, cambiar. Nosotros tenemos una cantidad de actividades más que en cualquier álbum, por eso le estamos llamando el álbum de nuestras vidas. Tenemos un reto Panini, tenemos premios al que llene el álbum y tenemos muchas actividades de ‘cambiatones’ por todo el país. Y quiero recalcar algo muy importante, nosotros le damos trabajo, empleo y muchas oportunidades de negocio a miles de comerciantes a través de todo el país, algo que nos enorgullece muchísimo porque en muchas esquinas de Colombia muchas personas ponen su carrito, venden Panini y ganan su platica, lo cual es extraordinario”, sentenció.

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Así, el álbum del Mundial 2026 no solo apuesta por una expansión en contenido, sino también por reforzar su impacto cultural y económico en el país.